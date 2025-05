News & Trends 4 0

Sony erweitert PS Plus im Mai: Diese Titel sind neu im Katalog

Im Mai erweitert Sony den PS-Plus-Katalog um zehn neue Titel. Mit dabei sind: ein Manga-RPG, ein Cyberpunk-Abenteuer, ein 4X-Strategietitel und drei Shooter-Klassiker. Auch Essential bekommt Zuwachs mit einem Remake und zwei Indie-Hits.

Sony erweitert auch im Mai das Angebot an Spielen für die Playstation Plus Extra- und Premium-Abonnements. Ab dem 20. Mai stehen neun neue Titel für Extra-Abonnenten und ein zusätzlicher Klassiker für Premium-Nutzer zur Verfügung. Hier findest du alle Neuzugänge im Überblick.

Playstation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, monatlich wechselnde Gratisspiele, Cloud-Speicherung und exklusive Rabatte im Playstation Store. Extra umfasst alle Vorteile von Essential und erweitert das Angebot um einen umfangreichen Katalog an PS4- und PS5-Spielen, die jederzeit heruntergeladen und gespielt werden können.

Die höchste Stufe, Premium, enthält zusätzlich eine Sammlung klassischer Titel aus der PS1-, PS2-, PSP- und PS3-Ära, zeitlich begrenzte Testversionen ausgewählter Spiele sowie Cloud-Streaming-Funktionen.

Neue Spiele im PS-Plus-Extra-Katalog

Diesmal liegt der Fokus auf Rollenspielen, Strategiespielen und Actiontiteln.

«Battlefield V» (PS4)

«Battlefield V» führt die Reihe zurück in den Zweiten Weltkrieg und setzt dabei auf filmreife Inszenierung, taktisches Teamplay und zerstörbare Umgebungen. Der Multiplayer-Modus gilt als das Herzstück des Spiels. Er wird vielfach als einer der besten der Serie bezeichnet. Besonders das überarbeitete Gunplay, die verbesserten Teamplay-Mechaniken und die großartige Atmosphäre werden gelobt.

«Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition» (PS4, PS5)

«Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition» ist eine überarbeitete und erweiterte Version des gleichnamigen VR-Horrorspiels. Es kombiniert das Hauptspiel mit allen bisherigen Inhalten, darunter auch den DLC «Curse of Dreadbear», und ergänzt es durch technische Verbesserungen und neue Herausforderungen. Du schlüpfst in die Rolle eines Mitarbeiters der berüchtigten Fazbear Entertainment und musst in über 50 Minispielen überlegen, Fehler beheben und dich gegen bösartige Animatronics wie Freddy, Chica, Bonnie oder Foxy zur Wehr setzen.

«Gloomhaven – Mercenaries Edition» (PS5)

Die digitale Umsetzung des preisgekrönten Brettspiels von Isaac Childres kombiniert taktische Kämpfe mit Rollenspielelementen. Du führst eine Söldnergruppe durch gefährliche Dungeons und triffst strategische Entscheidungen. Die Mercenaries Edition enthält das Hauptspiel sowie das DLC «Solo Scenarios: Mercenary Challenges».

«Granblue Fantasy Versus: Rising» (PS4, PS5)

«Granblue Fantasy Versus: Rising» ist ein rasanter 2D-Anime-Fighter von Arc System Works, der klassische Beat-’em-up-Action mit RPG-Elementen verbindet. Das Spiel bietet ein zugängliches, aber tiefes Kampfsystem, neue Mechaniken wie Dash- und Triple-Attacks, Rollback-Netcode, Crossplay und eine umfangreiche Story-Kampagne. Fans von stylischer Kampfkunst mit Anime-Flair könnten angetan sein. Die überarbeitete Version bringt neue Charaktere, Arenen und Mechaniken.

«Humankind» (PS5)

«Humankind» ist ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel von Amplitude Studios. Du führst deine eigene Zivilisation von der Jungsteinzeit bis in die Moderne. Anders als in anderen Genrevertretern wählst du zu Beginn keine feste Nation, sondern kombinierst in jeder der sechs Epochen eine von zehn historischen Kulturen. Dadurch entstehen über eine Million mögliche Kulturkombinationen, die deinem Spielverlauf einzigartige Boni und Herausforderungen bieten.

«Sand Land» (PS4, PS5)

Das Action-RPG basiert auf dem gleichnamigen Manga von «Dragon Ball»-Schöpfer Akira Toriyama. Du spielst den Dämonenprinzen Beelzebub und erkundest gemeinsam mit Sheriff Rao und dem Dieb Thief eine postapokalyptische Wüstenwelt, in der Wasser knapp ist. Das Spiel kombiniert Erkundung, Fahrzeugbau und Echtzeitkämpfe in einer offenen Spielwelt. Die Geschichte ist geprägt von Toriyamas charakteristischem Humor und Stil.

«Soul Hackers 2» (PS5)

«Soul Hackers 2» ist ein Sci-Fi-Neo-Noir-Rollenspiel von Atlus, das klassische Dämonenbeschwörung mit futuristischem Cyberpunk-Flair verbindet. In einer nahen Zukunft, in der Menschen und Dämonen im Verborgenen koexistieren, erwacht die KI Aion und erschafft die zwei Agentinnen Ringo und Figue. Diese sollen das Ende der Welt abwenden. Dabei geraten sie zwischen die verfeindeten Fraktionen Yatagarasu und Phantom Society. Im Spiel rekrutierst du Dämonen, baust Beziehungen zu deinen Gefährten auf und meisterst taktische Kämpfe.

«S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy» (PS4)

Diese Sammlung enthält die drei überarbeiteten Kulttitel aus der «Stalker»-Reihe: «Shadow of Chernobyl» (2007), «Clear Sky» (2008) und «Call of Pripyat» (2009). Die Trilogie kombiniert Shooter-Elemente mit Rollenspielmechaniken in einer postapokalyptischen Welt rund um die Sperrzone von Tschernobyl. Wenn du also gerne durch verstrahlte Sperrgebiete schleichst und dich mit Mutanten anlegst, kommst du hier auf deine Kosten.

«Story of Seasons: A Wonderful Life» (PS4, PS5)

«Story of Seasons: A Wonderful Life» ist ein liebevoll gestaltetes Remake des GameCube-Klassikers «Harvest Moon: A Wonderful Life» aus dem Jahr 2003. Du übernimmst eine verlassene Farm im idyllischen Vergissmeinnicht-Tal (Forgotten Valley), um das Lebenswerk deines Vaters fortzuführen. Dabei gestaltest du deinen Alltag mit dem Anbau von Feldfrüchten, der Pflege von Tieren und dem Aufbau von Beziehungen zu den Dorfbewohnern. Im Laufe der Zeit gründest du eine Familie und begleitest dein Kind auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Die Geschichte erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und bietet eine gemütliche Lebenssimulation.

Für das Premium-Abo: Ein PS2-Klassiker

Premium-Abonnements erhalten im Mai zusätzlichen Nachschub: diesmal in Form eines klassischen Sci-Fi-Shooters aus der PS2-Ära.

«Battle Engine Aquila» (PS4, PS5)

In einer Zukunft, der der Planet Allium durch den Klimawandel größtenteils überflutet ist, kämpfen die Fraktionen der Forseti und Muspell um die verbleibenden Landmassen. Du schlüpfst in diesem First-Person-Shooter in die Rolle von Hawk Winter, einem ehemaligen Dockarbeiter, der zum Piloten des Prototyps Battle Engine Aquila wird, um die Forseti im Krieg zu unterstützen. Die hoch entwickelte Kampfmaschine kann jederzeit zwischen Boden- und Flugmodus wechseln: als wendiger Walker am Boden oder als Jet in der Luft.

Auch bei Essential gibt es Nachschub

Bereits seit dem 6. Mai stehen die monatlichen Spiele für das PS-Plus-Essential-Abo bereit.

«Ark: Survival Ascended» (PS5)

«Ark: Survival Ascended» ist ein umfassendes Remake des Open-World-Survival-Spiels «Ark: Survival Evolved». Du erwachst nackt und allein auf einer geheimnisvollen Insel voller Dinosaurier und prähistorischer Kreaturen. Dein Ziel ist es, zu überleben, indem du Ressourcen sammelst, Werkzeuge und Waffen herstellst, Basen baust und Kreaturen zähmst. Das Spiel kombiniert Elemente von Action, Abenteuer und MMO und bietet sowohl einen Einzel- als auch einen Mehrspielermodus.

«Balatro» (PS4, PS5)

«Balatro» ist ein Roguelike-Deckbuildung-Spiel, das klassische Pokermechaniken mit strategischem Kartenspiel kombiniert. Du spielst Pokerhände, um Punkte zu sammeln. Dabei startest du mit einem Standard-52-Karten-Deck und kannst dein Deck im Laufe des Spiels durch den Erwerb von Jokerkarten, Tarotkarten und Modifikatoren erweitern. Kollege Simon hat das Spiel getestet und ist begeistert.

«Warhammer 40,000: Boltgun» (PS4, PS5)

«Warhammer 40,000: Boltgun» ist ein rasanter Einzelspieler-First-Person-Shooter, der klassische 90er-Jahre-Shooter-Ästhetik mit dem düsteren Universum von «Warhammer 40k» verbindet. Du schlüpfst in die Rolle von Malum Caedo, einem Sternguard-Veteranen der Ultramarines, die von der Inquisition auf die Fabrikwelt Graia entstanden. Dort kämpfst du dich allein durch Horden von Chaos-Kultisten, Dämonen und Verrätern, um eine gefährliche Warp-Riss-Bedrohung zu beseitigen.

Die Essential-Titel bleiben bis zum 2. Juni 2025 verfügbar. Wenn du sie dir rechtzeitig sicherst, kannst du sie dauerhaft in deiner Spielbibliothek behalten, solange dein Abo aktiv ist.

Titelbild: Electronic Arts

