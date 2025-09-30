News & Trends 7 1

Sony bringt nach zehn Jahren ein neues Makroobjektiv

Das neue 100-Millimeter-Makro soll höchsten Ansprüchen genügen. Es ist die moderne, aber auch teurere Alternative zum Sony FE 90mm f/2.8.

Sony hat das erste Makro-Objektiv in G-Master-Qualität vorgestellt. Mit einer Brennweite von 100 Millimetern und einer Lichtstärke von f/2,8 fällt es in den Anwendungsbereich des bisherigen Sony FE 90mm f/2,8 aus dem Jahr 2015. Dieses bleibt weiterhin erhältlich. Das neue Telemakro ist deutlich teurer, aber auch moderner und besser.

Objektiv Neu CHF 1499.– Sony FE 100mm F2.8 Makro GM Sony E, Vollformat

Im Vergleich zum Oldie hat Sony die Bildschärfe verbessert, was in den Bildecken gut sichtbar sein sollte. Zudem ist das neue 100-mm-Objektiv mit dem 1,4-fach- und dem 2-fach-Telekonverter kompatibel. Dadurch werden Makroaufnahmen aus wesentlich grösserer Distanz möglich. Die Naheinstellgrenze, also die kürzeste Distanz zwischen Sensor und Motiv, liegt bei 26 Zentimetern (29 Zentimeter mit Telekonverter). Der laut Sony ohnehin schon grosse Abbildungsmasstab von 1,4 lässt sich durch einen Telekonverter auf bis zu 2,8 erweitern. Der Bildstabilisator ist für Makroaufnahmen optimiert.

Wie alle neueren G-Master-Objektive verfügt auch das 100mm-Makro über einen schnellen und lautlosen Autofokusmotor. Die verbesserte Geschwindigkeit dürfte für Aufnahmen aus der Hand sowie bewegliche Motive wie Insekten ein wichtiger Vorteil sein.

Das neue GM 100mm F2.8 OSS ist voraussichtlich ab Ende Oktober 2025 lieferbar.

Titelbild: Sony

