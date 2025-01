So will Netflix den Spieleabend für die ganze Familie zurückbringen

Familienbrettspielabende und TV-Spielshows waren gestern. Netflix will künftig Partyspiele für die ganze Familie anbieten, die über die Cloud auf dem Fernseher zu streamen sind.

Netflix erweitert kontinuierlich sein Angebot und plant nun, Party- und Couch-Koop-Spiele in sein Gaming-Portfolio aufzunehmen. Diese Ankündigung erfolgte im Rahmen der Q4 2024-Ergebnisse, die von Co-CEO Greg Peters präsentiert wurden.

Netflix setzt bei Spielen vor allem auf eigene Marken

2023 hat Netflix angefangen, Cloud-Gaming als Beta-Version für eine ausgewählte Gruppe von Abonnentinnen und Abonnenten anzubieten. Die Einführung von Party- und Couch-Koop-Spielen stellt nun eine Weiterentwicklung dieses Angebots dar. Peters betonte, dass diese Spiele als moderne Variante des traditionellen Familien-Spieleabends gedacht sind und somit eine neue Form der gemeinsamen Unterhaltung bieten sollen.

Die genauen Veröffentlichungstermine für diese neuen Spiele wurden noch nicht bekannt gegeben. Netflix plant jedoch, diese Spiele über die Cloud direkt auf Fernseher zu streamen, was den Zugang und die Nutzung erheblich erleichtern soll. Diese Strategie könnte Netflix helfen, sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und neue Zielgruppen zu erschließen. So zumindest das Ziel des Streaming-Riesen. Außerdem werde sich der Streaming-Dienst weiterhin «mehr auf narrative Spiele basierend auf Netflix-Originals konzentrieren».

Strategische Veränderungen des vergangenen Jahres in Netflix-Gaming-Sparte

Seit der Ausweitung seines Gaming-Angebots hat Netflix in den letzten Monaten einige bedeutende Veränderungen in seiner Gaming-Sparte vorgenommen. Im Juli 2024 übernahm Alain Tascan, ein ehemaliger Vizepräsident von Epic Games, die Leitung der Abteilung. Tascan bringt über 30 Jahre Erfahrung in der globalen Videospielentwicklung mit und hat zuvor bei der Entwicklung von Spielen wie «Fortnite» und «Rocket League» mitgewirkt. Unter seiner Führung wurden auch neue Schlüsselpositionen besetzt, darunter Jeet Shroff als Vizepräsident für Spiele-Technologie und Portfolio-Entwicklung.

Darüber hinaus hat Netflix beschlossen, sich von den meisten seiner interaktiven Filme und Serien zu trennen. Ab dem 1. Dezember 2024 werden nur noch vier interaktive Titel auf der Plattform verfügbar sein, darunter «Black Mirror: Bandersnatch» und «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend».

Zudem hat Netflix im Oktober 2024 sein AAA-Gaming-Studio Team Blue geschlossen. Das Studio, das von Chacko Sonny, einem ehemaligen Executive Producer bei Blizzard Entertainment, geleitet wurde, hatte noch kein Spiel veröffentlicht, bevor es geschlossen wurde. In Folge 224 des Tech-telmechtel-Podcasts haben meine Kollegen das Thema genauer beleuchtet.