News & Trends 9 3

«Skyrim VR»: Dieser Mod lässt dich Drachen treten – mit deinen echten Füssen

Ein neuer Mod für «Skyrim VR» ermöglicht reale Kicks. Dank Full-Body-Tracking kannst du jetzt Drachen, Banditen und alles, was sich bewegt, mit deinen Füssen treten.

In der Vanilla-Version von «The Elder Scrolls V: Skyrim» kannst du keine Monster kicken. Auch nicht in der VR-Version des Games. Mit Mods ist das jedoch schon länger möglich, allerdings bisher nur per Tastendruck. Nun hat Nexusmods-Nutzerin GingasVR einen Mod entwickelt, bei dem du mit realen Fusstritten deine Gegner malträtierst – den SkyrimVR-FBT-Mod (Full Body Tracking with Physics).

Der Mod nutzt im Kern SteamVR-Body-Pose-Tracker – kleine Sensoren an Hüfte und Füssen –, um deine Bewegungen ins Spiel zu übertragen.

Wie der Tritt funktioniert

Der Tritt ist nicht nur eine Animation – er reagiert auf deine tatsächliche Bewegung. Je schneller du trittst, desto mehr Schaden und Rückstoss verursachst du. Triffst du schnell und hoch genug, schickst du deine Gegner zu Boden. GingasVR hat das System bewusst so ausbalanciert, dass es nicht zu übermächtig wird. Standardmässig sind Kicks nur im Kampf aktiviert, verbrauchen Ausdauer und haben einen Cooldown. Wer es übertrieben will, kann in einer Ini-Datei selber Hand anlegen und diese Einschränkungen ausschalten.

Schon mal einen Drachen getreten?

Quelle: Youtube-Screenshot

Was es fürs Treten braucht

Damit der Mod läuft, müssen einige andere bereits installiert sein: Vrik Player Avatar für die Körperdarstellung, Higgs für die physikalische Interaktion sowie Planck für die Nahkampf‑Physik – damit kannst du übrigens auch mit den echten Händen boxen. Dazu kommt Skse VR als Erweiterung der Spiel‑Engine.

GingasVR empfiehlt je nach Budget und Anspruch verschiedene Tracker – von den «günstigeren» SlimeVR Butterfly (nur per Crowdfunding) über die mittelpreisigen HTC Vive 3.0 bis hin zu den HTC Vive Ultimate. Ausserdem hat sie vor, den Mod zu erweitern. Konkret denkt sie über ein Ingame-Optionen-Menü, einen eigenen Perk-Baum für Kicks und ein Kampfmagie-System nach, bei dem du Zauber durch Treten und Schlagen auslösen kannst.

Titelbild: Youtube-Screenshot

Dieser Artikel gefällt mir! 9 Personen gefällt dieser Artikel







