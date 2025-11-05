Shutterstock
Schluss mit Klick-Marathon: Neues Tool soll Cookie-Chaos beenden

Florian Bodoky
5.11.2025

Bye bye Cookie-Banner? Mit dem Tool «Consenter» soll das ständige Zustimmen und Ablehnen auf Webseiten bald Geschichte sein.

So funktioniert «Consenter»

Wo liegen die Unterschiede zu anderen solchen Tools?

Die Bestimmungen laut TDDDG sind klar:

Die Entwicklerfirma selbst sagt, es möchte mit dem «Consenter» zeigen, dass digitale Selbstbestimmung und einfache Bedienbarkeit keine Gegensätze sein müssen. Ob sich das so durchsetzt, wird sich zeigen.

Florian Bodoky
