Rockstar Games veröffentlicht Launchtrailer zu «GTA 6»

Rockstar Games gewährt uns mit einem Launchtrailer neue Einblicke in das Game aller Games.
Nur noch wenige Wochen, bis die Welt stillsteht und alle «Zelda: Ocarina of Time»«World of Warcraft: Forever» «Grand Theft Auto 6» spielen. Rockstar startet die heisse Phase kurz vor Veröffentlichung mit einem Launchtrailer. Enjoy:
Das fällt auf
Die Musik («Flower In A Hurricane») stammt vom französischen Elektro-Duo Justice featuring Tame Impala, SZA, King Gizzard & the Lizard Wizard. Der Song wurde für «GTA 6» komponiert. Am 19. November erscheint das Soundtrack-Album zum Spiel.
Jason spricht über seine Zeit bei der Army – und darüber, dass er sich nicht im Guten mit dem Militär getrennt hat. Welche Auswirkungen auf Story und Gameplay werden Jasons Militärerfahrungen haben?
Trotz seiner Abneigung gegen das Militär trägt Jason ein US-Army-Shirt. Gehört das Outfit zu einer Mission?
Ich liebe diese Einstellung von Vice City. Die Stadt sieht so unglaublich dicht und vollgepackt aus. Oh mein Gott, werde ich viele Stunden hier verbringen.
Rockstar flext mal wieder mit ihren Tiermodellen. In «GTA 6» wird es über 170 Tierarten geben. Hier sehen wir einen unheimlich detaillierten Iguana.
In einem früheren Trailer sorgte das Riesenrad für Diskussionen – es spiegelte sich nicht im Wasser wider. Auch im Launchtrailer fehlt die Reflexion. Sorry, liebe Riesenradfans. Rockstar hat nicht auf euch gehört.
Ubisoft will uns kein neues «Splinter Cell» geben? Dann macht's halt Rockstar.
Jason und Lucia haben Sex in der Dusche – mit elektronischer Fussfessel.
Sind Jason und Lucia hier in einem U-Boot?
Was zum Teufel geht hier ab?
In dieser Einstellung flext Rockstar mit den Raytracing-Reflexionen. Schau dir die Spiegelung des Hubschraubers in Jasons Sniper-Fernrohr an.
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