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Legenden der Musikszene: Rockstar präsentiert das Soundtrack-Album zu «GTA VI»

Zwei Monate vor dem Release von «GTA VI» kündigt Rockstar das Soundtrack-Album zum Spiel an. Es enthält exklusive Titel von Stars der Musikwelt. Sechs Tracks kannst du jetzt kostenlos anhören.

Einprägsame Musiktitel gehören zu «GTA» wie geklaute Autos und überfahrene Passanten. Die Mucke ist in den Spielen vor allem in den Ingame-Radiosendern zu hören und trägt viel zur Atmosphäre der Spiele bei. Das Entwicklerstudio Rockstar Games setzt dabei stark auf lizenzierte Musik weltweit bekannter Künstlerinnen und Künstler – so sind etwa Michael Jackson, The Who, Elton John und 2Pac in den früheren Spielen zu hören.

Jetzt stellt Rockstar das offizielle Soundtrack-Album zu «GTA VI» vor. Bei der Namensgebung war das Team nicht sehr kreativ, es heißt «Grand Theft Auto VI: The Album». Aber das ist egal, die Scheibe ist aus einem anderen Grund etwas Besonderes: Die Songs wurden von Superstars exklusiv für das Spiel geschrieben und interpretiert. Die 34 Tracks sollen laut Beschreibung «die elektrisierende Energie von Grand Theft Auto VI mit Vice City und Leonida einfangen». Digital, auf CD oder Schallplatte

Natürlich kannst du das Album auch kaufen: als digitale Version, auf CD und sogar als Schallplatte. Die Preise liegen bei 17 Euro (CD), 52 Euro (Vinyl) und 124 Euro (limitierte Schallplatte). Die limitierte Edition ist allerdings schon ausverkauft. Die Scheibe erscheint zusammen mit dem Spiel am 19. November, beim Versand der physischen Träger ist aber der 20. November angegeben.

Sechs Lieder kannst du schon jetzt kostenlos anhören. Links zu den Streaming-Plattformen findest du auf der Website zum Album. Die Songs reichen von Latin Pop über Country bis hin zu Hip-Hop. Die weiteren Titel hat Rockstar noch nicht bekannt gegeben. Das sind die sechs Songs und ihre Interpreten

Die Trackliste beginnt mit «That's It» von Yung Lean feat. Future & Metro Boomin. Yung Lean ist ein schwedischer Rapper, der als Pionier des melancholischen Cloud Rap gilt. Future ist ein US-Rapper und gilt als einflussreich für die Trap-Rap-Szene. Metro Boomin gehört zu den wichtigsten Hip-Hop-Produzenten weltweit.

Nummer zwei ist Travis Scott mit dem Song «RHYNO». Travis Scott dürfte Rap-Fans ebenfalls ein Begriff sein: Er zählt weltweit zu den größten Stars des Genres. Produziert wird der Titel von Guy-Manuel de Homem-Christo, einem der zwei Mitglieder des Elektro-Duos Daft Punk.

Der dritte Titel «Sexy Magic» ist irgendwo zwischen House, Elektronik, Rap und Pop einzuordnen. Er wird von CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again und Etienne de Crécy beigesteuert: eine ungewöhnliche internationale Kollaboration verschiedener Künstler und Produzenten.

Mit «Last Thing You Need» von Morgan Wallen lässt das Album Vice City hinter sich und begibt sich in die ländliche Umgebung des Staates Leonida: Morgan Wallen ist häufig in den US-Charts vertreten und steuert dem Album einen poppigen Country-Track bei.

Track Nummer 5 stelle ich mir als passende Untermalung für die obligatorischen Verfolgungsjagden im Spiel vor. Rauw Alejandro gehört zu den international erfolgreichsten spanischsprachigen Musikern. Mit «Macacoa 2000» liefert er einen Song, der irgendwie Reggae, Hip-Hop und lateinamerikanischen Salsa vereinigt.

Als Fan der legendären Rolling Stones habe ich nicht schlecht gestaunt, auf dem «GTA VI»-Album einen Song des mittlerweile 82-jährigen Stones-Gitarristen Keith Richards zu finden. Er steuert mit «Bright Lights, Big City» einen Blues-Song bei, dem die Handschrift des Kult-Rockers sofort anzuhören ist.

Titelbild: Rockstar Games

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