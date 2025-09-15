News & Trends 3 0

Reddit-User baut PC-Setup aus Klemmbausteinen

Leute, die aus Klemmbausteinen alles Mögliche bauen, sind keine Seltenheit. Ein PC-Enthusiast geht aber noch weiter und baut PC, Tastatur und Monitor in Lego-ähnliche Klötze ein.

Meine PC-Bau-Karriere hat wie die vieler anderer begonnen: Ich habe mir alle Einzelteile inklusive Gehäuse gekauft und zusammengebaut. Reddit-User u/OkDebate6649 ging für seinen ersten Build jedoch einen Schritt weiter: Statt einfach Gehäuse, Monitor, Tastatur und Maus zu kaufen, verbaut er die Komponenten Klotz für Klotz – mit Klemmbausteinen.

Dabei hatte u/OkDebate6649 auch mit Klemmbausteinen null Erfahrung. Der Grund, wieso er sich dafür entschieden hat: Er wollte die Mindestbestellmenge für einen Rabatt erreichen. Als er die Klemmbausteine dann bei sich zu Hause hatte, fand er es ein interessantes Projekt und machte sich an die Arbeit.

Mittlerweile stehen diverse Klemmbaustein-Projekte bei u/OkDebate6649 zuhause.

Gegenüber PC Gamer erklärt er, wie er alles mit Modularität im Hinterkopf designt hat. Das 1080p-OLED-Display steckt in einem eigens gebauten Gehäuse aus Klemmbausteinen. Dieser Rahmen kann an ein ähnliches Gehäuse mit der Tastatur gesteckt werden. Daraus entsteht eine Art Desktop-Terminal wie beim Apple II.

Bei der Hardware in einem Tower-Style-Gehäuse aus Klemmbausteinen ist der Reddit-User bescheiden: Er verzichtet auf eine externe Grafikkarte, weil er den PC nur zum Arbeiten benutzt. Herzstück ist darum «nur» ein Ryzen 5 5600G auf einem Mini-ITX-Mainboard, das bereits eine integrierte Grafikeinheit hat, und 16 Gigabyte RAM. Zwei Lüfter sorgen zudem für die korrekte Luftzirkulation im Gehäuse, damit die Hardware nicht überhitzt.

Bei den Hardware-Komponenten gibt sich u/OkDebate6649 bescheiden.

Damit nicht genug: Er hat sich auch eine Tischuhr im Klemmbaustein-Stil mit einem iPhone 6 und eine Maus aus Lego-ähnlichen Klötzen gebaut.

Ich find’s erstaunlich, wie jemand ohne Vorkenntnisse mehrere derart schick und in sich kohärent aussehende Hardware bauen kann. Das zeigt einmal mehr, dass man mit Enthusiasmus und Spass etwas Cooles erschaffen kann.

