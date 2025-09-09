News & Trends 10 4

Plex meldet Datenleck – Passwortwechsel empfohlen

Nach einem Sicherheitsvorfall ruft Plex alle Nutzer dazu auf, ihre Zugangsdaten zu aktualisieren.

Der Medienserver-Anbieter Plex hat einen Sicherheitsvorfall öffentlich gemacht. Ein unbefugter Dritter konnte sich Zugriff auf eine nicht genannte Teilmenge von Nutzerdaten verschaffen. Betroffen sind laut Plex E-Mail-Adressen, Benutzernamen, gehashte Passwörter sowie Authentifizierungsdaten.

Gehasht bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Passwörter nicht im Klartext gespeichert wurden, sondern durch eine technische Methode so verschlüsselt sind, dass sie sich nicht einfach zurückrechnen oder auslesen lassen. Kreditkarteninformationen seien nicht betroffen, da diese laut Plex grundsätzlich nicht gespeichert werden.

Plex untersucht derzeit noch die genaue Ursache des Vorfalls. Nach Entdeckung habe man den Zugriff sofort unterbunden, die betroffenen Systeme aktualisiert und zusätzliche Sicherheitsmassnahmen implementiert. Direkt betroffene Nutzer sollen laut übereinstimmenden Berichten zusätzlich per E-Mail informiert worden sein.

Plex fordert vorsorglich alle Nutzer auf, ihr Passwort umgehend zu ändern – unabhängig davon, ob sie direkt betroffen sind. Beim Zurücksetzen sollte die Option aktiviert werden, alle verbundenen Geräte abzumelden. Eine Anleitung zum Passwortwechsel stellt Plex auf seiner Support-Seite bereit. Wer sich über Single Sign-On anmeldet – also über ein zentrales Konto wie Google oder Apple, das auch für andere Dienste verwendet wird – soll sämtliche aktiven Sitzungen über die Sicherheitsseite des Dienstes beenden. Zusätzlich empfiehlt Plex die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 10 Personen gefällt dieser Artikel







