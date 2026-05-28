Oura Ring 5 Sizing Kit
Oura Ring 5: Der kleinste Smartring der Welt – mit vollem Tracking
Der Oura Ring 5 ist dünner, leichter und kompakter als seine Vorgänger und bietet trotzdem das volle Tracking. Der Smartring-Pionier baut die Software laufend aus – das Abomodell bleibt bestehen.
Der finnische Hersteller Oura hat smarte Ringe populär gemacht. Das erste Modell kam vor über zehn Jahren auf den Markt – nun steht bereits die fünfte Generation in den Startlöchern.
Der Oura Ring 5 ist das bislang kleinste Modell des Herstellers – 40 Prozent kompakter als der Vorgänger. Laut dem Hersteller ist er «der kleinste Smartring der Welt». Das Gadget besteht aus Titan und kommt in sechs Farben: Gold, Deep Rose, Brushed Silver, Stealth, Black und Silver.
Dank einer neuen PVD-Beschichtung (Physical Vapor Deposition) soll der Ring kratzfester sein. Die Sensoren sind flacher konstruiert und liegen direkter auf der Haut. Die LEDs leuchten leistungsstärker und die Sensoren sollen bei mehr Fingertypen und Hauttönen genau und konstant messen.
Die Akkulaufzeit bleibt gleich. Eine gute Nachricht, denn es bleibt weniger Platz für die Batterie. Der Hersteller spricht von «einer Woche» Laufzeit, im Datenblatt stehen sechs bis neun Tage. Beim Vorgänger waren es fünf bis acht Tage. Allerdings schafft die Konkurrenz bereits zehn Tage bis zwei Wochen.
Der Hersteller liefert ein Ladegerät mit. Wer möchte, kauft zusätzlich ein Charging-Case mit integriertem Akku. Damit lässt sich der Ring fünf Mal unterwegs laden. Wann das Case bei uns erhältlich sein wird, ist noch unklar. Es dürfte rund 100 Franken kosten.
Viel Software, aber mit Abo
Wer den Ring sinnvoll nutzen will, braucht weiterhin ein Abo. Der erste Monat ist bei Neuabschluss gratis, danach kostet es rund sechs Franken m Monat oder 70 Franken im Jahr.
Die Analysemöglichkeiten reichen weit: Neben Basics wie Schlaf- und Aktivitätstracking misst Oura auch Stress, Herzgesundheit und metabolische Gesundheit. Frauen können ihren Zyklus verfolgen und finden auch Analysen bei Schwangerschaften oder in der Menopause.
Oura bietet viele automatische Berichte und KI-Tools. Du kannst also nicht nur Daten abrufen, sondern bekommst laufend Tipps und Tricks die für ein gesünderes, aktiveres Leben sorgen sollen. Der Ring richtet sich damit primär an eine Kundschaft, die sich für umfangreiche Analyse-Tools interessiert und sich diese leisten will.
Ab Juni bringt Oura neue Software-Features: Mit «Locate» können verlegte Ringe oder Ladecases schnell gefunden werden. Die «Live-Aktivätserfassung» zeigt beim Training direkt die wichtigsten Parameter auf dem Smartphone. Einfach in der App ein Workout starten und Tempo und Distanz beim Laufen oder Radfahren und die Intensität beim Krafttraining erfassen.
Der finnische Hersteller gibt Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle über die eigenen Daten. Oura verspricht, die Einnahmen aus den Abos in eine starke Sicherheitsarchitektur zu investieren – und keine Daten zu verkaufen. Zusätzlich kann neu jede und jeder Daten aus einem gewählten Zeitfenster vollständig löschen, während das Konto und der restliche Verlauf erhalten bleiben.
Der Oura Ring 5 ist ab sofort bei uns bestellbar. Er kostet je nach Farbvariante 399 Franken beziehungsweise 499 Franken. Ab dem 4. Juni werden die Ringe ausgeliefert.
Oura Ring 5
8 Grössen
Oura Ring 5
8 Grössen
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Gadgets sind meine Passion – egal ob man sie für Homeoffice, Haushalt, Smart Home, Sport oder Vergnügen braucht. Oder natürlich auch fürs grosse Hobby neben der Familie, nämlich fürs Angeln.
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