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Smarter Ring misst Blutdruck und vibriert bei Problemen

Die dritte Generation des Smartrings von RingConn vibriert bei Gesundheitswarnungen und misst den Blutdruck. Der Hersteller verzichtet weiterhin auf ein Abomodell.

Die smarten Ringe von RingConn haben von mir viel Lob erhalten. Sie haben zwar im Vergleich zur Konkurrenz nicht viele neue Funktionen an Bord, im Test überzeugten sie aber mit langer Akkulaufzeit, schlanker Bauweise – und App-Software ohne Abo.

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Den grössten Kritikpunkt hat der Hersteller nun bei der dritten Generation behoben: Der RingConn Gen 3 bietet zwei Features, die bisher kaum ein Konkurrent eingebaut hat.

Blutdruck wird kontinuierlich gemessen

Als «erster Ring mit Blutdruckmessung» bewirbt RingConn sein Produkt. Zumindest die bei uns erhältliche Konkurrenz von Oura, Samsung oder Ultrahuman kann tatsächlich keinen Blutdruck messen.

Der RingConn Gen 3 misst trotz kompaktem Design den Blutdruck.

Quelle: RingConn

Der RingConn Gen 3 zielt vor allem auf die langfristige Messung von Blutdruck und Kreislaufbelastung ab. Er ist natürlich weniger präzis als ein medizinisches Messgerät, soll aber durch kontinuierliche Messung über Wochen und Monate vor allem auch Veränderungen bemerken und Durchschnittswerte angeben. Der Ring misst automatisch mehrmals pro Stunde – oder auch auf Knopfdruck in der App.

Die zweite Neuerung steckt direkt im Gehäuse des Rings: Ein Vibrationsmotor kündigt mit sanfter Bewegung wichtige Hinweise an. Vorerst gibt es drei Funktionen: nämlich Gesundheitswarnungen, ein Hinweis auf tiefen Akkustand – und eine Erinnerung, bei langer sitzender Tätigkeit aufzustehen und sich zu bewegen.

Akkulaufzeit bis 14 Tage

Der Ring misst weiterhin Herzfrequenz und Herzratenvariabilität, Schritte und Bewegung, Schlaf und Temperatur. Zudem verfolgt er den Menstruationszyklus. Ausgewertet wird alles in der App mit diversen Funktionen und Analysemöglichkeiten. Die Daten sind laut Hersteller gemäss internationalen Standards geschützt; die Datenschutzregeln der EU hält er ein.

Der RingConn Gen 3 hält nochmals länger: Waren es beim Vorgänger bis 12 Tage Akkulaufzeit, sind es nun bis 14 Tage ohne Vibrationsmotor. Mit eingeschalteten Benachrichtigungen verspricht der Hersteller 10 bis 12 Tage Laufzeit. Dazu kommt ein überarbeitetes Charging Case mit Reset-Knopf und starkem Magneten, der den Ring auch beim Transport festhält.

Das Case schützt den Ring – und lädt ihn auch gleich auf.

Quelle: RingConn

Bisher passen die Ringe auf neun Fingergrössen von 6 bis 14, nun kommt eine weitere dazu. Den RingConn Gen 3 gibt es in zehn Grössen von 6 bis 15.

Das Schmuckstück kommt in fünf Farben. Es ist weiterhin sehr klein, leicht und unauffällig. Der wasserdichte Ring wiegt je nach Grösse 2,5 bis 3,5 Gramm, ist 6,8 Millimeter breit und 2,3 Millimeter dick.

Ende Mai oder Anfang Juni soll der RingConn Gen 3 bei uns in den Shop kommen. Die Preise steigen um rund 20 Franken oder Euro auf 369 Franken oder Euro für die Variante in Silber, Schwarz und Gold. Brushed Silver und Brushed Rose Gold liegen bei 389 Franken oder Euro.

Titelbild: RingConn

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