Optionales Windows-Update KB5041587: Vereinfachtes Teilen von Dateien mit Android-Smartphone

Dank dem August-Update KB5041587 verschickst du per Rechtsklick Dateien von Windows 11 ans Android-Handy. Die Aktualisierung geschieht aber nicht automatisch.

Microsoft hat am 27. August das optionale Update KB5041587 für Windows 11 veröffentlicht. Es vereinfacht das Teilen von Dateien auf deinem Windows-PC mit einem Android-Smartphone. Damit das funktioniert, benötigst du auf deinem Computer die App «Smartphone-Link» und auf deinem Androiden die App «Link zu Windows». Beide sind kostenlos. Die Apps sind nicht neu, aber durch das Update kannst du Dateien direkt im Windows-Explorer über die Dateifreigabe an dein Smartphone schicken.

Das neue Update ist optional, Windows installiert es also nicht selbstständig. Wenn deine Windows-11-Installation auf dem aktuellen Stand ist, solltest du in den Systemeinstellungen unter Windows-Update diese Information sehen: «2024-08 Kumulatives Update für Windows 11 Version 23H2 für x64-basierte Systeme (KB5041587) ist verfügbar». Du kannst es dann herunterladen und installieren.

Die Neuerungen werden zudem graduell ausgerollt. Das bedeutet, dass nicht alle sofort nach der Installation Zugriff auf sie haben. Alle Infos zum Update KB5041587 findest du hier.

Der Dateiversand funktioniert, aber die Einrichtung nervt

Ich habe die Softwareaktualisierung auf meinem Privatrechner installiert und gehöre zu den Glücklichen, die die neue Share-Funktion zu Android schon nutzen können. Das funktioniert nach der Einrichtung der Gerätekopplung auch. Per Rechtsklick auf eine Datei im Windows-Explorer und dann «Freigabe» wähle ich einfach «Smartphone-Link» an und ohne weitere Nachfrage landet die Datei dann im neuen Ordner «Send from my PC» im Download-Ordner des Smartphones.

Die Verbindung ist grundsätzlich auch zwischen iPhone und Windows 11 möglich, das vereinfachte Teilen ist aber nur für Android-Smartphones verfügbar, gibt Microsoft an.

Ich habe es ausprobiert und nach längerem Hin und Her hat es bei mir geklappt. Das Erteilen der korrekten Berechtigungen auf dem Handy war etwas kompliziert und funktionierte erst über Umwege. An der Funktionsweise und der Nutzerfreundlichkeit muss Microsoft noch arbeiten. Klappt es aber endlich, ist die Option ein richtiger Segen zum Tausch von Dateien zwischen Smartphone und Windows.