Nintendo Direct (September 2026): alle Spiele, alle Trailer

Nintendo Direct
Auf welche Games freust du dich am meisten?
Nintendo verrät in einer «Direct»-Präsentation, welche neuen Games demnächst auf der Switch und Switch 2 erscheinen.
Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».
Nintendo holt zum Doppelschlag aus. Nach der «The Legend of Zelda»-Direct stellt das japanische Unternehmen am Tag danach in einer generellen «Nintendo Direct» neue Games für die Switch 2 vor.
Hier findest du alle Ankündigungen zusammengefasst.
Jaaaaaaaa! 2D-Metroid ist zurück! Die Kopfgeldjägerin Samus Aran scheint in ihrem neuen Abenteuer eine tödliche neue Attacke mitgebracht zu haben – sie entzieht Gegnern Lebensenergie. Sieht aus wie ein direkter Nachfolger zum exzellenten «Metroid Dread», entwickelt vom spanischen Studio Mercury Steam. Zum Launch gibt’s zwei Amiibo-Figuren und eine schicke Special Edition mit Steelcover.
Datum: 28. Januar 2027
Erscheint für: Switch 2
Und nochmal jaaaaaa! Kirby ist zurück und sieht besser aus als je zuvor. Der Switch-Ableger «Kirby and the Forgotten Land» war bereits grandios – «Kirby and the World Beyond» scheint noch einen draufzusetzen. Die Umgebungen sind noch grösser, bunter und schöner. Anscheinend lebt der pinke Ball in einer Simulation, die an die «Truman Show» erinnert. Was sich ausserhalb seines scheinbar idyllischen Gefängnisses wohl befindet?
Nintendo kündigt zudem an, dass es nächstes Jahr noch weitere Kirby-Ankündigungen geben wird (eine Ankündigung einer Ankündigung – wie schön). Schliesslich wird der kleine Racker 35 Jahre alt. Ach, sie werden so schnell erwachsen.
Datum: Anfang 2027
Erscheint für: Switch 2
Der dritte Teil von Square Enix' Remake-Saga sieht auch auf der Switch 2 wunderschön aus. Ab heute kannst du das Game im eShop vorbestellen.
Square Enix kündigt ausserdem an, dass das Prequel «Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion» ab sofort für die Switch 2 verfügbar ist. Schöne Überraschung!
Datum: 8. April 2027
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Und noch eine Überraschung! Das ultravirale Indiespiel «Meccha Chameleon» kommt auf die Switch 2. Jetzt. Sofort. Shadowdrop!
Datum: ab sofort
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PC
Das Mittelalter-RPG reitet auf der Switch 2 ein. Visuell beeindruckend, aber diese Framerate im Trailer... uiuiui. Zum Glück haben Warhorse Studios noch ein bisschen Zeit bis zum Release.
Datum: 2027
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC
Kannst du dich noch an den «Witcher 3»-Port für die Switch 1 erinnern? Damals war es eine Sensation, dass CD Projekt Red das Game auf der schwachen Mobile-Hardware überhaupt zum Laufen gebracht hat. Und heute ist es selbstverständlich, dass die neue, shiny «Remastered»-Version des Klassikers (und der DLC «Songs of the Past») ohne grosse visuelle Abstriche auf der Switch 2 erscheint.
Datum: 29. September
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Der JRPG-Klassiker kehrt in neuem Gewand und moderner UI zurück. Ich habe das Spiel an der Gamescom angezockt – und es in meine Highlights der Messe gepackt. Aber warte, das ist noch nicht alles.
Datum: 20. Mai 2027
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Atlus bestätigt zudem, dass sich der neueste Teil der Reihe, «Persona 6», auch für die Switch 2 in Entwicklung befindet. Viel mehr Informationen lassen sich aus dem ominösen Trailer nicht herauslesen.
Datum: ???
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Auch Lara Croft lässt sich einen Auftritt auf der Switch 2 nicht nehmen. Das Remake des Klassikers macht auf Nintendos mobiler Hardware eine super Figur. Kevin hat das Game an der Gamescom gesehen und war begeistert.
Datum: 12. Februar
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Ein Switch-2-exklusives Horrorspiel vom polnischen Bloober Team («Cronos: The New Dawn», «Silent Hill 2 Remake»). Das Besondere daran: Du kannst das Game ausschliesslich im Handheld-Modus spielen. Interessant...
Datum: 2027
Erscheint für: Switch 2
Marvelous stellt an der Nintendo Direct ein neues JRPG mit Zeitreise-Twist vor. Optisch erinnert der Titel an Square Enix' 2D-HD-Spiele – auch wenn Marvelous auf Oldschool-Sprites verzichtet.
Datum: 4. März 2027
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Mmmmh, Nostalgie! Nintendo lädt nach Jahren der Absenz wieder auf die legendäre Wuhu-Insel ein, auf der du allerlei Sportarten mit Bewegungssteuerung spielst. Eines meiner Highlights der diesjährigen Gamescom.
Datum: 22. Oktober
Erscheint für: Switch 2
Merk dir dieses epische Spiel vor. Unbedingt. Ich mein's ernst. Wieso, erfährst du in meiner ausführlichen Vorschau:
Datum: 17. September
Erscheint für: Switch 2
«Star Fox» bekommt ein kostenloses Update. Neu gibt es eine lokale Vierspieleroption sowie drei neue Stages für den Battle-Modus. Cool, aber ich will ein Update, mit dem ich die Singleplayer-Kampagne im Koop spielen kann. Los, Nintendo!
Datum: 29. September
Erscheint für: Switch 2
Noch mehr «Star Fox»! Das Gamecube-Action-Adventure erscheint im «Nintendo Switch Online»-Spielekatalog. Geil, ich wollte das Game schon immer nachholen. Und die Ankündigung bestätigt meine Vermutung, dass Nintendo mit «Star Fox» in Zukunft noch viel vorhat. Der Weltraum-Fuchs ist zurück!
Datum: ab sofort
Erscheint für: Switch 2
Noch ein kostenloses Update? In this economy? In der Erweiterung enthalten sind diverse Retro-Tracks des SNES-Originals sowie zwei neue Knockout-Strecken.
Datum: ab sofort
Erscheint für: Switch 2
Der zweite Teil des kostenpflichtigen DLCs kommt bald und gibt dir zahlreiche Accessoires für deine Pokémon. Zudem gibt es neue Taschenmonster zu entdecken. Der dritte und vorerst letzte Teil folgt 2027. Nehmt euch ruhig Zeit – ich muss zuerst noch die erste Erweiterung nachholen.
Meine Review zum Basisspiel:
Datum: Ende 2026
Erscheint für: Switch 2
Das Switch-1-Musou-Game bekommt einen Switch-2-Port – inklusive aller Erweiterungen. Das Actionspiel läuft nun mit 60 FPS, bietet mehr gleichzeitige Gegner und einen höheren Schwierigkeitsgrad. Alles schön und gut, nur: Warum zum Henker hat Nintendo diesen Titel nicht an der gestrigen «Zelda»-Direct gezeigt?
Datum: 25. Februar 2027
Erscheint für: Switch 2
Das zuckersüsse Switch-Strategiespiel «Pikmin 4» erhält eine Switch-2-Frischzellenkur mit neuen Spielfunktionen und überarbeiteter Präsentation. Den kleinen Alien-Hund Otschin kannst du neu mit Sprachkommandos steuern – und ihn loben. Süss! Nintendo spendiert der Switch-2-Edition zudem einen neuen, Highscore-basierten Spielmodus: «Dandori Academy». Das Besondere: Du nimmst jeweils am Wochenende (Freitag, Samstag, Sonntag) teil, um deine Level-Bestleistung im weltweiten Ranking festzuhalten. Pro Tag hast du nur einen Versuch. Coole Idee. Und jetzt bitte «Pikmin 5».
Meine Review zum «Pikmin 4» liest du hier:
Datum: 12. November
Erscheint für: Switch 2
Und noch eine Switch-2-Edition. Im neuen Roguelike-Spielmodus «Heroes Vault» musst du so viele Feinde wie möglich besiegen. Zudem gibt's einen neuen Held, der mit ultraschnellen Angriffen attackiert: Shimmer.
Datum: 3. Dezember
Erscheint für: Switch 2
Capcom zeigt erstmals Gameplay zur Switch-2-Version von «Monster Hunter Wilds». Die ersten Bewegtbilder lassen auf eine solide Umsetzung hoffen. Im Port enthalten sind alle bisherigen Updates. Die nächste grosse Erweiterung «Ascendance» kommt 2027. Für die Switch 2 gibt es zudem Support für einen lokalen Vierspielermodus.
Datum: 4. Dezember
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC
Capcom zeigt im neuesten Trailer zu «Mega Man Dual Override», wie es sich als Proto Man spielt. Fans können sich zudem über zwei Amiibo-Figuren zum Launch freuen. Das Game war eines der Highlights von Kollege Kevin an der diesjährigen Gamescom.
Datum: Anfang 2027
Erscheint für: Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Capcom liebt die Switch 2 und unterstützt Nintendos Handheld ununterbrochen mit neuen Games. Nun holt das japanische Unternehmen drei Klassiker nach, die bisher noch nicht auf Nintendos Plattform waren: die Remakes zu «Resident Evil 2», «Resident Evil 3» und «Resident Evil 4». Damit sollten nun alle wichtigen «Resident Evil»-Games auf der Switch 2 spielbar sein.
Datum: 16. Oktober
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
Apropos Klassiker nachholen – in der «Metal Slug Ultimate Collection» bekommst du alle «Metal Slug»-Games in einem Paket. Entwickler SNK bestätigt zudem, dass sich ein brandneues «Metal Slug» in Entwicklung befindet.
Datum: 2027
Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Das japanische Studio Level 5 verrät im neuesten Trailer zum «Professor Layton»-Puzzlespiel erstmals ein konkretes Releasedatum. Der neueste Ableger soll der bisher grösste in der Geschichte der Spielreihe werden.
Datum: 10. Dezember
Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, PC
Und nochmal Level 5. Das Studio bestätigt, dass es an einem Remake zum zweiten «Yo-Kai Watch»-Game arbeitet. Neben frischer Grafik gibt’s zusätzliche Storyelemente und Monster.
Datum: ???
Erscheint für: Switch 2
Du willst noch mehr Remakes? Dann gibt's mit «Danganronpa 2x2» noch die Neuauflage eines Klassikers. Die neue Version der japanischen Visual Novel bietet eine überarbeitete Story und ein komplett neues Szenario.
Datum: 14. Januar 2027
Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Was meinst du? Noch mehr Remakes? Kannste haben. «Yu-Gi-Oh! Tag Force GX» ist eine Neuauflage des PSP-Spiels «Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 3». Mein Gott, was für
bescheuerte verwirrende Namen.
Datum: 16. Februar 2027
Erscheint für: Switch, Switch 2, PC
Waaas – du hast immer noch nicht genug? Na gut, noch ein Remake – weil du es bist. «Romancing Saga 3: Destinies United» ist eine Neuauflage des JRPG-Klassikers «Romancing Saga 3» aus dem Jahr 1995.
Datum: 16. Februar 2027
Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Das «Overcooked»-Entwicklerstudio lädt dich auf ein zuckersüsses Grusel-Abenteuer ein. Das von Escape Rooms inspirierte Adventure spielst du mit einem Partner oder einer Partnerin. Cool, Couch-Koop-Games sind immer willkommen.
Datum: 2027
Erscheint für: Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Definitiv der beste Name der Direct. Ein kunterbuntes Puzzle-Adventure, in dem du Musikrätsel löst. Visuell inspiriert ist der Titel von der Natur und Kultur Südostasiens.
Datum: 2027
Erscheint für: Switch 2, PS5, Xbox Series X/S, PC
Besser spät als nie. Der Lego-Fledermausmann schafft den Sprung auf die Switch 2. Kollege Philipp nennt es «das beste Batman-Spiel seit Arkham City».
Datum: 18. September
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC
Apropos Games, die Phil liebt: «Cairn».
Datum: Anfang 2027
Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, PC
In einem Sizzle Reel stellt Nintendo in Rekordgeschwindigkeit weitere Games für Switch 1 und 2 vor. Hier findest du alle Titel in alphabetischer Übersicht
Auf welche Games freust du dich am meisten?
Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Metroid Ravenous», «The Witcher 3 Remastered», «Kirby and the World Beyond», «Nintendo Switch Sports Resort».
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