Nintendo beendet Belohnungsprogramm im Switch-Online-Shop

Die beliebten «My Nintendo Goldpunkte» im eShop der Switch sind bald nicht mehr. Das Belohnungsprogramm wird ersatzlos gestrichen.

In einer News-Meldung auf «My Nintendo» gibt das japanische Unternehmen bekannt, dass das Belohnungssystem mit Goldpunkten auf der Switch ab dem 25. März gestrichen wird.

Die Goldpunkte sind ein beliebtes Belohnungssystem in Nintendos eShop. Es wurde ursprünglich eingeführt, um Switch-User zum Kauf von digitalen Games zu motivieren. Dabei bekommst du bis zu fünf Prozent des Kaufpreises zurückerstattet – in Form von Goldpunkten. Kaufst du ein Game als physische Edition, erhältst du nur ein Prozent des Kaufpreises. Ein Punkt entspricht dabei einem Rappen oder einem Cent.

Die Punkte kannst du sammeln und bei einem deiner nächsten Einkäufe im eShop einsetzen. Das System war vor allem für kleinere Indie-Titel und In-Game-Käufe beliebt. Auch ich habe dank der Punkte immer wieder mal ein «kostenloses» Spiel heruntergeladen.

Diese Option wird bald wegfallen.

Die Details zum Ende der Goldpunkte

Ab dem 25. März erhältst du keine Goldpunkte mehr für neu gekaufte digitale Titel im eShop. Vorbestellungen für Games, die nach dem 25. März erscheinen, werden bis zum 24. März noch mit Goldpunkten belohnt. Für physische Games werden noch Goldpunkte vergeben, solange diese bis zum 24. März erscheinen – Vorbestellungen physischer Games, die nach diesem Datum launchen, geben keine Punkte mehr.

Die gute Nachricht: Auch nach dem Ende der Goldpunkte-Vergabe kannst du deine bereits erhaltenen Punkte weiter im eShop ausgeben. Gemäss Nintendo sind diese wie gehabt zwölf Monate lang ab dem Datum des Erhalts gültig.

Vorbereitung auf die Switch 2?

Das Timing des Goldpunkte-Endes lässt vermuten, dass die Umstellung mit dem Launch der Switch 2 zu tun hat. Nintendo wird die Konsole am 2. April ausführlich vorstellen und voraussichtlich im zweiten Quartal des Jahres veröffentlichen.

Im Zuge des Übergangs in eine neue Konsolengeneration ist anzunehmen, dass auch Nintendos Online-Infrastruktur und -Shop einen grossen Refresh erhalten werden. So hat Nintendo in einem FAQ bestätigt, dass das ebenfalls beliebte Voucher-System der Switch 1 nicht auf der Switch 2 funktionieren wird. Mit diesem können zwei Switch-Games zu einem reduzierten Preis erworben werden.

Ein neues Belohnungsprogramm oder eine Alternative zu den Switch-Goldpunkten hat Nintendo bisher nicht angekündigt – weder für die Switch 1 noch die Switch 2. Über eine Alternative zum Voucher-Programm für die Switch 2 ist ebenfalls noch nichts bekannt.

