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Nikon kündigt Superteleobjektiv mit Lichtstärke f/2,8 an

Das neue Objektiv wird eine Brennweite von 120 bis 300 Millimetern haben. Mit dem integrierten Telekonverter lässt es sich auf 420 Millimeter erweitern. Doch vieles ist noch unklar.

Nikon gibt die Entwicklung eines neuen Objektivs bekannt. Aus dem Namen «NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S» lassen sich die wichtigsten Kenndaten herauslesen: Es ist ein starkes Telezoom mit einer Brennweite von 120 bis 300 Millimetern und einer sehr hohen Lichtstärke von f/2,8. Es hat einen Bildstabilisator (VR) und wird Teil der hochwertigen S-Linie sein – Nikon verspricht überragende optische Eigenschaften und Mobilität.

Mit einem integrierten Telekonverter lässt sich der Brennweitenbereich um Faktor 1,4 verlängern. So erreicht das Glas eine Brennweite von 420 Millimetern, ohne dass es übermässig gross und schwer sein muss. Dabei wird auch die Lichtstärke auf f/4 gesenkt – was für diese Brennweite immer noch ein guter Wert ist.

Bei der Pressemitteilung handelt es sich erst um eine Entwicklungsankündigung. Daher fehlen zurzeit wichtige Informationen wie das Gewicht, der Preis und wann das Objektiv auf den Markt kommt. Über den Preis lässt sich nur spekulieren. Er wird zwischen dem eindeutig schlechteren 100-400mm und dem superteuren 400mm f/2,8 liegen, was eine grosse Spannbreite ist. Ein weiterer Anhaltspunkt könnte der Preis des 400mm f/4,5 sein – das neue Objektiv müsste darüber liegen. Günstig wird es auf jeden Fall nicht.

Objektiv Im Showroom CHF 2101.95 Nikon Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Nikon Z, Vollformat 33 Objektiv Im Showroom CHF 2593.– Nikon Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S Nikon Z, Vollformat 6 Objektiv CHF 12 527.– Nikon Nikkor Z 400mm f/2.8 S TC Nikon Z, Vollformat 3 Im Showroom Objektiv CHF 2101.95 Nikon Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S Nikon Z, Vollformat 33 Im Showroom Objektiv CHF 2593.– Nikon Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S Nikon Z, Vollformat 6 Objektiv CHF 12 527.– Nikon Nikkor Z 400mm f/2.8 S TC Nikon Z, Vollformat 3

Titelbild: Nikon

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