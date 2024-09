Nie mehr Kabelsalat: Samsungs 8K-Beamer setzt auf drahtlose Freiheit

Samsungs 8K-Beamer will nicht nur mit brillanter Bildqualität überzeugen, sondern auch mit einer innovativen Lösung für Kabelsalat. Eine kleine Box spielt dabei eine grosse Rolle – aber wie?

Ich geb’s zu: Ich bin ein Mensch mit kurzer Zündschnur, wenn’s um Installation und Setup geht. Das gilt besonders für Beamer. Der Test von Optomas UST-Beamer etwa trieb mich vor ein paar Jahren beinahe in den Wahnsinn. Mittlerweile implementieren fast alle Hersteller Lösungen, die Grösse und Schärfe des Bilds sowie die Trapezkorrektur, wenn der Beamer nicht frontal auf die Leinwand strahlt, automatisch korrigieren.

Das sieht dann zum Beispiel so aus:

Ein Problem bleibt aber: Wohin mit externen Geräten, die am Beamer angeschlossen werden sollen? Vor allem, wenn der Beamer zum Beispiel an die Decke montiert werden soll? Da kommt eine kleine, unscheinbare Box ins Spiel. Also eine Art One-Connect-Box, ähnlich wie bei Samsungs High-End-TVs – aber drahtlos.

Samsung hat eine Idee

Schon an der vergangenen Techmesse CES Anfang Jahr in Las Vegas präsentierte Samsung seinen ersten 8K-Beamer mit Ultra-Short-Throw-Technologie (UST). An der Techmesse IFA durfte ich ihn mir mit eigenen Augen anschauen. Ersteindruck: Dank Triple-Laser-Technologie und fast 4500 ISO Lumen Spitzenhelligkeit sieht zumindest das Demo-Material atemberaubend aus. Ins Auge gestochen ist mir aber eine ganz andere Einzigartigkeit, die ich noch nie zuvor bei einem Beamer gesehen habe:

Die besagte Box.

What’s in the Box!?

Quelle: Luca Fontana

Konkret handelt es sich um ein kleines Kästchen, das bis zu zehn Meter vom Beamer entfernt aufgestellt werden kann. Externe Zuspielgeräte wie Konsolen, Blu-ray-Player oder Set-Top-Boxen schliesst du dann nicht mehr direkt an den Beamer, sondern an HDMI-Anschlüsse der Box an. Sie streamt die Video- und Audiosignale anschliessend mit 8K-Auflösung zum Beamer. Ein ähnliches Konzept stellte mir LG übrigens bereits vergangenes Jahr bei Fernsehern vor.

News & Trends LG zeigt mir den ersten kabellosen OLED-Fernseher der Welt von Luca Fontana

Grossartig. Aber die schlechte Nachricht: Der 8K-Beamer mit separater Box kommt voraussichtlich nicht vor Ende 2025 auf den Markt. Vielleicht sogar erst 2026, wird mir an der IFA vor Ort erklärt. Der finale Umfang von HDMI-2.1-Anschlüssen und dergleichen steht daher noch nicht fest. Und preislich dürfte der Beamer samt Box ebenfalls über die 10 000 Franken kosten – meine Einschätzung, keine offizielle Info von Samsung.

Spannend ist der 8K-Beamer trotzdem. Schliesslich zeigt er, was uns eines Tages auch in preislich moderateren Geräten technologisch erwartet. Hoffentlich auch ausserhalb der UST-Beamer-Familie. Ich denke vor allem an Long-Throw-Beamer; also Beamer, die nicht direkt unter oder über der Leinwand platziert werden, sondern ein paar Meter von ihr entfernt, um frontal darauf zu projizieren.