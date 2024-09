Neues Laptop-Display kann Bildfrequenz auf 1 Hz reduzieren

Gemäss Berichten kommt in Laptops mit Intels Lunar Lake CPUs bald ein «Winning Display» zum Einsatz. Es passt die Bildfrequenz angeblich lokal dem Bildinhalt an.

Intel und der Displayhersteller BOE arbeiten an einem neuartigen OLED-Display für Laptops. Es kann die Bildfrequenz in spezifischen Teilen des Bildes anpassen und verbraucht so weniger Energie. Das könnte die Akkulaufzeit von Laptops verlängern. Die minimale Frequenz beträgt 1 Hz.

Die Technologie trägt den bescheidenen Namen «Winning Display». Sie wurde noch nicht offiziell vorgestellt, die Informationen stammen aus Berichten über BOEs Global Innovation Partner Conference. Angeblich wird das Display als erstes in Laptops mit Intels Lunar Lake CPUs eingesetzt.

Stimmen die Angaben, steigt die Akkulaufzeit dank Winning Display um bis zu 65 Prozent. Das will der Hersteller erreichen, indem ein KI-gestützter Algorithmus den Bildinhalt analysiert und die Bildfrequenz des Displays in Echtzeit anpasst. Hast du in der linken Hälfte etwa eine statische Website offen, wird diese mit 1 Hz angezeigt. Spielt rechts gleichzeitig ein Video, läuft dieses mit 60 Hz.

Mit «User-Based Refresh Rate» soll das Laptop auch merken, ob du überhaupt anwesend bist, indem es Maus- und Kopfbewegungen verfolgt. Holst du dir zum Beispiel einen Kaffee, reduziert sich die Bildfrequenz auf ein Minimum, um Energie zu sparen.