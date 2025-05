News & Trends 36 58

Neue «Harry Potter»-Serie: Diese drei Kinder spielen Harry, Ron und Hermine

Drei neue Kinder, sieben alte Bücher und ein Zehn-Jahres-Plan: Warner Bros. geht aufs Ganze – und macht «Harry Potter» zum vielleicht ehrgeizigsten Serienprojekt der kommenden Jahre.

Accio Casting-News! Nach Monaten der Spekulation ist es endlich offiziell: Die neue «Harry Potter»-Serie hat ihr magisches Trio gefunden. Damit ist klar: Jetzt wird’s ernst – die Kameras stehen in den Startlöchern, denn der Dreh beginnt schon diesen Sommer.

Wer sind die neuen Gesichter von Hogwarts?

Die Rollen von Harry, Ron und Hermine gehen an drei frische Talente, die bald zu Weltstars werden dürften:

Dominic McLaughlin spielt Harry Potter, der Junge, der lebt.

spielt Harry Potter, der Junge, der lebt. Alastair Stout übernimmt die Rolle des treuen Ron Weasley.

übernimmt die Rolle des treuen Ron Weasley. Arabella Stanton bringt als kluge Hermine Granger das nötige Köpfchen ins Trio.

Das neue goldene Trio für die «Harry Potter»-Serie steht fest.

Quelle: HBO / Warner Bros.

Alle drei waren zum Zeitpunkt des Castings zwischen 9 und 11 Jahre alt – also genau so jung wie ihre Buchvorlagen zu Beginn der Saga. Eine bewusste Entscheidung, wie es scheint: Die Serie will sich mehr Zeit nehmen, um das Erwachsenwerden ihrer Figuren laut Plan über zehn Jahre (!) hinweg auszuschlachten zu begleiten.

Worum geht’s – und wie wird’s erzählt?

Die neue «Harry Potter»-Serie, die Ende 2026 (vielleicht auch erst Anfang 2027) auf HBO startet, soll eine detailgetreue Adaption aller sieben Bücher werden und kein Remake der Filme. Das bedeutet: Mehr Raum für Nebenfiguren, Storylines und all die kleinen magischen Details, die in den Filmen gekürzt wurden. Etwa die ikonische Todestagsfeier, die Harry im ersten Band zusammen mit dem fast kopflosen Nick besucht.

Jeder Band soll sich über mindestens eine Staffel erstrecken – und die Macher haben Grosses vor. Die kreative Leitung übernimmt Francesca Gardiner, bekannt als Produzentin von «Succession» und «His Dark Materials». Regie führt unter anderem Mark Mylod, der ebenfalls an «Succession» und «Game of Thrones» beteiligt war. Zuletzt drehte Mylod für «The Last of Us» mit der zweiten Folge der zweiten Staffel eine der bisher am besten bewerteten Folgen der Zombie-Serie.

Die «Harry Potter»-Serie soll also in den Händen von Leuten entstehen, die wissen, wie man komplexe Charaktere und dramatische Spannungsbögen erzählt. Auch hinter der Kamera: Die Oscar-prämierte Kostümdesignerin Holly Waddington («Poor Things») ist mit an Bord, und die Spezialeffekte sollen – wie schon bei den Filmen – mitunter von Framestore stammen. Das britische Studio hat bereits bei den acht Original-Filmen zusammen mit ILM und weiteren Studios mit Spezialeffekten für magisches Staunen gesorgt.

Wen sehen wir noch in Hogwarts?

Bereits Anfang Jahr wurde der Amerikaner John Lithgow als neuer Albus Dumbledore enthüllt. Lithgow, der unter anderem als Kardinal Joseph Tremblay in «Conclave», als Trinity-Killer in «Dexter» und als Winston Churchill in «The Crown» brillierte, ist für seine Vielseitigkeit bekannt.

Ob seine Interpretation von Dumbledore ähnlich vielschichtig wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Für deutlich mehr Gesprächsstoff sorgt die Casting-Entscheidung des Severus Snape.

So soll Paapa Essiedu («I May Destroy You») bereits fest verpflichtet worden sein. Das sorgt für heftige Diskussionen: Während Snape in den Büchern als blass, kränklich und fahlgesichtig beschrieben wird – und für die Fans damit feststeht, dass Snape ein weisser Mann sein muss –, sorgt Essiedus mögliche Besetzung für Diskussionen darüber, wie eng die Serie an den literarischen Beschreibungen festhält.

Deutlich wohlwollender wurden folgende Castings aufgenommen:

Nick Frost als Wildhüter Rubeus Hagrid

als Wildhüter Rubeus Hagrid Janet McTeer als strenge, aber gerechte Professorin McGonagall

als strenge, aber gerechte Professorin McGonagall Luke Thallon als Verteidigung-gegen-die-dunklen-Künste-Lehrer Quirinus Quirrell

als Verteidigung-gegen-die-dunklen-Künste-Lehrer Quirinus Quirrell Paul Whitehouse als arglistiger Hausmeister Argus Filch

Und was sagt man über J.K. Rowling?

Die «Harry Potter»-Autorin ist als Produzentin involviert und soll laut Warner Bros. eng in die kreativen Prozesse eingebunden sein. Auch das sorgt – wenig überraschend – für Gesprächsstoff. Denn Rowling steht seit Jahren wegen ihrer kontroversen Aussagen zur Trans-Community in der Kritik.

Ob das ein Risiko für die Serie darstellt? HBOs Chief Content Officer Casey Bloys sieht das gelassen. Im Podcast «The Town» sagte er:

«Wir haben bereits eine Serie von ihr auf HBO, ‹C.B. Strike›, die wir mit der BBC machen. Es ist ziemlich klar, dass das ihre persönlichen, politischen Ansichten sind. Sie hat ein Recht darauf. ‹Harry Potter› wird deswegen nicht heimlich mit irgendwas aufgeladen. Und wer mit ihr diskutieren will, kann das gerne auf X tun.»

Ob man Bloys’ Haltung nun teilt oder nicht, aus Studio-Sicht ist klar: Ohne Rowling läuft in dieser Welt gar nichts. Die Rechte liegen bei ihr, ergo bleibt der Zauberschlüssel zur Welt von Hogwarts in ihrer Hand.

Ein Risiko – oder ein Zaubergriff?

Warner Bros. braucht Magie – und zwar dringend. Nach eher durchwachsenen Jahren (Stichwort: «Fantastic Beasts») soll «Harry Potter» zum Rettungsanker im Streaming-Wettlauf werden. CEO David Zaslav spricht offen von einer «untergenutzten Marke» – und will diese mit voller Wucht reaktivieren. Dabei setzt man auf Nostalgie, aber auch auf den frischen Wind eines neuen Casts.

Die Erwartungen sind entsprechend astronomisch. Die Serie tritt in die Fussstapfen eines Milliarden-Franchise mit treuer, aber auch kritischer Fangemeinde. Immerhin: Die Mischung aus neuen Talenten, hochkarätigen Kreativköpfen und dem Versprechen, wirklich jedes Buchkapitel ernst zu nehmen, klingt vielversprechender als so manches Prequel oder Spin-off-Theaterstück der letzten Jahre.

Ob sich dieser Neustart wie ein warmes Butterbier zur Adventszeit im «Drei Besen» anfühlt oder eher wie ein misslungener Zauber von Gilderoy Lockhart – das wird sich 2026 zeigen. Aber eines ist sicher: Die Briefe sind verschickt. Die Reise nach Hogwarts beginnt von Neuem.

Titelbild: Warner Bros.

