Motorola Edge 70: dünnes Smartphone, großer Akku

Motorola folgt Apple und Samsung und stellt mit dem Edge 70 ein dünnes Smartphone vor. Es ist weniger als sechs Millimeter dick und verfügt über zwei Kameras und einen vergleichsweise großen Akku.

Den eigenen Rekord für das dünnste Smartphone knackt Motorola mit dem Edge 70 allerdings nicht. Es misst genau 5,99 Millimeter (mm) und ist damit dicker als das Galaxy S25 Edge (5,8 mm) und das iPhone Air (5,6 mm). Mit dem Moto Z von 2016 kann der Hersteller aber immer noch das dünnste Smartphone für sich in Anspruch nehmen. Das war 5,19 mm dick – ohne eines der Module, die sich auf der Rückseite befestigen ließen.

25 Prozent größerer Akku als das S25 Edge

Motorola gibt für das Edge 70 eine Videowiedergabezeit von 29 Stunden pro Akkuladung an. Geladen wird die Batterie mit bis zu 68 Watt über ein USB-C-Kabel und die Schnellladetechnologie TurboPower. Drahtlos lässt sich das Smartphone mit bis zu 15 Watt laden.

Aluminium, 50 Megapixel und ein Mittelklasse-Chipsatz

Der Rahmen des Edge 70 besteht aus Aluminium. Flugzeugaluminium, das laut Motorola für besondere Robustheit sorgt. Es ist nicht nur nach IP69 wasserdicht, sondern hat auch Falltest bestanden. Das 6,67 Zoll große AMOLED-Display wird von Gorilla Glass 7i vor Kratzern geschützt. Es löst mit 2712 × 1220 Pixeln auf und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Bei HDR-Inhalten erreicht es eine Spitzenhelligkeit von 4500 Nits.

Bei den Kameras versucht sich Motorola mit hoher Auflösung von der Konkurrenz abzusetzen. Die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera auf der Rückseite sowie die Frontkamera haben alle eine Auflösung von 50 Megapixeln.

Bei der Leistung vertraut Motorola auf den Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 7 Gen 4. Ihm stehen je nach Variante acht oder zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der Speicherplatz umfasst 256 oder 512 Gigabyte.

Preis und Verfügbarkeit

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Edge 70 liegt in Deutschland bei 799,99 Euro für die kleinste Speichervariante. Für die Schweiz liegen mir noch keine Preise vor. Mit der Verfügbarkeit rechnen die Kollegen in der Woche ab dem 10. November.

