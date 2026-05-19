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Monate zu spät, aber das Trump Phone gibt es wirklich

Acht Monate Verspätung, ein anderes Design und eine falsche US-Flagge: Das Trump Phone T1 ist da und wäre ohne seinen omnipräsenten Namensgeber keine Meldung wert.

Im Juni 2025 wurde das Trump Phone T1 vorgestellt und sollte bereits im August oder September erhältlich sein. Das Versprechen «Made in the USA» wurde schnell durch «American-Proud Design» und ähnliche Umschreibungen ersetzt. Nach Monaten des Wartens hat der Fernsehsender NBC jetzt ein erstes goldenes Smartphone in die Hände bekommen.

Goldenes Makeover für das HTC U24 Pro

Das jetzt ausgelieferte Trump Phone ist zwar etwas besser ausgestattet als ursprünglich angekündigt, aber trotzdem kein guter Deal. Das Datenblatt entspricht bis auf den Akku dem zwei Jahre alten HTC U24 Pro. Die Positionen vom Kopfhöreranschluss, der microSD-Buchse und Unterbrechungen im Rahmen sind ebenfalls identisch. Die goldene Farbe und das Design der Rückseite sind die einzigen Besonderheiten – und «Truth Social», das soziale Netzwerk der Trump-Familie, ist vorinstalliert.

NBC hat sein Trump Phone zwar erhalten, aber auf der Webseite von «Trump Mobile» kann man das Smartphone weiterhin nur vorbestellen. 499 Dollar – ohne Steuern – sind weiterhin der Einführungspreis des T1. Das HTC U24 Pro kam vor zwei Jahren mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 549 Euro – inklusive Mehrwertsteuer – auf den Markt. Für den Preis gibt es beim Trump Phone ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Display, den Snapdragon 7 Gen 3, eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 50-Megapixel-Telekamera, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 50-Megapixel-Frontkamera sowie einen 5000-mAh-Akku, der mit bis zu 30 Watt lädt. Android 15 ist vorinstalliert. Ich bleibe dabei: Das ist kein guter Deal und nur etwas für Trump-Fanboys.

Das Trump Phone scheint aus der gleichen Fertigung wie das HTC U24 Pro zu stammen.

Quelle: Trump Mobile

Die stolzen Amerikaner müssen allerdings damit leben, dass die US-Flagge auf der Rückseite des Trump Phones nicht korrekt ist. Die US-Kollegen zählen elf statt der dreizehn Streifen für die Gründungsstaaten. Ich würde sagen, es sind zwölf, und den untersten hat die Präsidentenfamilie dem Schriftzug «Trump Mobile» geopfert. So schnell endet der angebliche Patriotismus.

In den Kommentaren darf gerne über die Specs des Phones diskutiert werden; entfernt werden dagegen Beschimpfungen, Beleidigungen und Ähnliches.

Titelbild: Trump Mobile

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