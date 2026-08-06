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Microsoft streicht 32‑GB‑RAM‑Empfehlung – und optimiert Windows für 8 GB

Microsoft hat seine Empfehlung für 32 GB RAM in Windows-11-Gaming-PCs still und heimlich von der Website entfernt. Passend dazu verspricht der Konzern, das System für 8‑GB‑Geräte zu optimieren – auch eine Reaktion auf die explodierenden RAM‑Preise.

Im Windows-Bereich von Microsoft Learn hat Microsoft in zwei separaten Dokumenten seine 32‑GB‑RAM‑Empfehlung für Gaming-PCs gelöscht. Genauer meinte das Unternehmen in Texten vom November 2025 und Mai 2026, dass 32 GB Arbeitsspeicher die «sorgenfreie» Wahl für Gaming-PCs mit Windows 11 seien. 16 GB seien zwar ein guter Startpunkt, aber für anspruchsvolle Titel und Mods sei 32 GB die ideale Konfiguration.

Nach heftiger Kritik aus der Gamer-Community – die sich in Tech-Portalen und sozialen Medien entlud – zog der Konzern die diesjährige Empfehlung noch im Mai zurück. Nun folgt auch die endgültige Löschung der letztjährigen Empfehlung. Damit dürften sämtliche Dokumente mit Erwähnung der 32 GB verschwunden sein.

Die RAM-Preise sind zuletzt massiv gestiegen. Da kommt eine Empfehlung für teuren Arbeitsspeicher denkbar ungelegen – zumal Microsoft selbst Geräte wie das Surface Pro 12 und Surface Laptop 13 mit nur 8 GB RAM im Basismodell verkauft.

Passend dazu kündigte Microsoft Ende Juli 2026 in einem X-Post von Pavan Davuluri an, Windows 11 speicherfreundlicher zu machen. Windows 11 soll künftig weniger Arbeitsspeicher brauchen. Die dafür nötigen Optimierungen betreffen unter anderem die Speicherverwaltung, die Oberflächen-Technologie WinUI 3 sowie die Browser-Komponenten Chromium und WebView2. Das erklärte Ziel: Windows 11 soll auch auf Geräten mit 8 GB Arbeitsspeicher flüssig laufen.

Titelbild: Shutterstock

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