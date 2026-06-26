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Microsoft erhöht Xbox-Preise deutlich

Nach der ersten Preiserhöhung im Oktober folgt nun die zweite. Microsoft erhöht die Preise für die Xbox um bis zu 150 US-Dollar.

Das Triumvirat der Konsolenpreiserhöhungen ist komplett. Nachdem Sony im März und Nintendo im Mai jeweils eine Preiserhöhung für ihre Konsolen angekündigt haben, zieht Microsoft jetzt nach.

Zum 1. August hebt der Hersteller die Preise für die Xbox Series S und Series X an. Gleichzeitig verschwindet ein Modell. Die Xbox Series X in der Zwei-Terabyte-Konfiguration fällt aus dem Sortiment.

US-Preise erhöht – Europa dürfte folgen

Bislang hat Microsoft die neuen Preise nur für den US-Markt veröffentlicht. Für europäische Länder stehen die offiziellen Communiqués noch aus. Da Microsoft frühere Dollar-Preiserhöhungen in Europa meist eins zu eins übernommen hat, dürfte das wohl auch dieses Mal der Fall sein.

Die Preisentwicklung der Xbox Series X seit März.

Quelle: Florian Bodoky

Je nach Ausstattung steigen die Preise unterschiedlich stark. Modelle mit 512 Gigabyte Speicher verteuern sich um 100 US-Dollar. Für Varianten mit einem Terabyte Speicher verlangt Microsoft künftig 150 US-Dollar mehr. Für den US-Markt bedeutet das konkret: Die Xbox Series S mit 512 Gigabyte kostet künftig 499.99 statt 399.99 US-Dollar. Die 1-Terabyte-Version der Series S steigt von 449.99 auf 599.99 US-Dollar. Auch die Xbox Series X wird teurer. Die Digital Edition mit einem Terabyte Speicher kostet zukünftig 749.99 US-Dollar (vorher 599.99 US-Dollar), die Version mit Laufwerk steigt preislich von 649.99 auf 799.99 US-Dollar.

Zweite Preiserhöhung vor Jahresfrist

Nach dem Preisanstieg vom letzten Oktober ist das also schon die zweite Erhöhung innerhalb von 12 Monaten. Als Grund dafür nennt Microsoft vor allem die Entwicklung bei gewissen Bauteilen. Die Kosten für Speicherchips und Speichermedien seien in den vergangenen Monaten auf mehr als das Zweieinhalbfache gestiegen. Zudem rechnet Microsoft bis Herbst 2027 mit einem weiteren deutlichen Anstieg. Dies treffe die Unterhaltungselektronikbranche besonders hart. Dort lägen die Verkaufspreise für Hardware aktuell teilweise gar unter den Herstellungskosten.

Die Xbox Series S war im Preis der letzten drei Monate einigermassen stabil.

Quelle: Florian Bodoky

Dafür soll es neue Bezahlmodelle geben: So soll im Microsoft Store eine Ratenzahlung gewählt werden können. Über gewisse Drittstores sollen auch Käufe mit zinsfreiem Kredit möglich sein. Ausserdem werde es einen kontrollierten Gebrauchtmarkt geben. Dort könne man alte Konsolen in Zahlung geben oder gebrauchte Modelle günstiger kaufen. An Microsoft retournierte Konsolen sollen generalüberholt und ebenfalls günstiger wiederverkauft werden. Die neuen Preise gelten ab 1. August 2026. Wann die endgültigen Euro- und Frankenpreise bekannt werden, hat Microsoft noch nicht kommuniziert.

Titelbild: Shutterstock

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