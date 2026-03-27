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Die PS5 wird teurer – schon wieder

Domagoj Belancic
27.3.2026

Sony erhöht zum wiederholten Mal die Preise für die PS5. Betroffen sind alle Modelle, inklusive Playstation Portal.

Wir leben in merkwürdigen Zeiten. Statt dass Konsolen im Verlauf ihres Lebenszyklus immer günstiger werden, steigen die Preise kontinuierlich. In einem Blogpost verkündet Sony eine Preiserhöhung für die gesamte PS5-Familie.

Unten aufgeführt siehst du die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen für Europa – sie gelten ab dem 2. April:

  • PS5 mit Laufwerk: 650 Euro
  • PS5 ohne Laufwerk: 600 Euro
  • PS5 Pro: 900 Euro
  • Playstation Portal: 250 Euro

Es ist bereits das vierte Mal, dass Sony die Preise für ihre Konsolen in dieser Generation erhöht hat. Nachfolgend siehst du, wie sich die Preise für die Modelle entwickelt haben:

PS5 mit Laufwerk

  • 2020: 500 Euro
  • 2022: 550 Euro
  • 2026: 650 Euro

PS5 ohne Laufwerk

  • 2020: 400 Euro
  • 2022: 450 Euro
  • 2025: 500 Euro
  • 2026: 600 Euro

PS5 Pro

  • 2024: 800 Euro
  • 2026: 900 Euro

Playstation Portal

  • 2023: 220 Euro
  • 2026: 250 Euro

Wieso wird alles teurer?

Sony nennt den «anhaltenden Druck auf die globale Wirtschaftslage» als Grund für die Preiserhöhungen. Weiter schreibt das Unternehmen: «Wir wissen, dass Preisänderungen Auswirkungen auf unsere Community haben, und nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dies ein notwendiger Schritt ist, um sicherzustellen, dass wir Spielern weltweit weiterhin innovative, hochwertige Spielerlebnisse bieten können.»

Der Haupttreiber für die steigenden Kosten dürfte die anhaltende RAM-Versorgungskrise sein. Speicherchips werden knapper und teurer – schuld daran ist der KI-Boom. Künftig könnte es auch zu massiven Preiserhöhungen im CPU-Bereich kommen. Mehr zum Thema findest du in diesen Beiträgen von Kevin:

  • News & Trends

    Speicherknappheit dürfte noch Jahre andauern

    von Kevin Hofer

  • News & Trends

    Auch das noch: Preiserhöhungen bei CPUs drohen

    von Kevin Hofer

Auch die anderen Konsolenhersteller stehen vor ähnlichen Problemen. Microsoft hat die Preise für seine Xbox-Konsolen der aktuellen Generation ebenfalls mehrmals angepasst. Experten gehen davon aus, dass Nintendo in absehbarer Zukunft den Preis für die Switch 2 auch erhöhen wird.

Titelbild: Shutterstock

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Domagoj Belancic
Senior Editor
Domagoj.Belancic@digitecgalaxus.ch

Meine Liebe zu Videospielen wurde im zarten Alter von fünf Jahren mit dem ersten Gameboy geweckt und ist im Laufe der Jahre sprunghaft gewachsen.

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