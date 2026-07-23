Microsoft bringt Original-Xbox-Spiele auf den PC
Microsoft bringt Original-Xbox-Spiele auf den PC. Vier Klassiker sind ab sofort spielbar – und das ist erst der Anfang.
Bisher musstest du für Original-Xbox-Spiele auf dem PC auf Emulatoren zurückgreifen. Das ändert sich ab sofort. Microsoft ermöglicht offizielle Abwärtskompatibilität für Original-Xbox-Spiele auf dem PC. Los geht's mit vier Klassikern: «Blinx: The Time Sweeper», «Conker: Live and Reloaded», «Crimson Skies: High Road to Revenge» und «Fuzion Frenzy».
Die Spiele sind im Game Pass enthalten, können aber auch einzeln über die Xbox-App für Windows gekauft werden. Wer sie bereits digital auf der Konsole besitzt, darf sie jetzt auch auf dem PC zocken – dank Xbox Play Anywhere. Sie laufen nicht nur auf PCs, sondern auch auf Windows-Handhelds wie dem ROG Ally.
Für ein schärferes Bild unterstützen die Games bis zu vierfaches Upscaling, V-Sync, anisotrope Filterung und Anti-Aliasing. In den nächsten Monaten sollen Achievements für diese vier Spiele nachgereicht werden – etwas, das es für Original-Xbox-Spiele bisher nie gab.
Microsoft gibt folgende Empfehlungen für ein optimales Erlebnis: als Grafikkarte eine AMD Radeon RX 6800S, Nvidia GeForce GTX 1070 Ti oder Intel Arc A770, einen Prozessor wie den Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 3600, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 8 Gigabyte Videospeicher.
Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.
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