Melde dich an für den Digitec Playground Cup Vol. 13 mit «Rainbow Six Siege»

Unsere Community hat «Rainbow Six Siege» als Game für den nächsten Playground Cup gewählt. Die Anmeldung für die Qualifier ist ab sofort offen.

Der Artikel wurde seit der Veröffentlichung am 1. August mit neuen Informationen ergänzt.

Das war ein knappes Rennen. Lange Zeit sah es im öffentlichen Voting so aus, als ob «Dota 2» das erste Mal für einen Digitec Playground Cup gewählt wird. Mit einem fulminanten Schlussspurt konnte sich am Ende aber dennoch Ubisofts taktischer Shooter «Rainbow Six Siege» mit 18% der Stimmen vor dem MOBA (13%) und Warzone (10%) durchsetzen.

Die Anmeldung für das Turnier ist offen. Im Gegensatz zu früheren Cups gibt es dieses Mal keine Unterteilung in Grümpi- und Pro-Turnier.

Der zweite und letzte Qualifier findet am 14. September statt. Pro Qualifier können sich 32 Teams anmelden. Das grosse Offline-Finale wird am 28. September in Zürich gespielt.

Melde dich jetzt an:

Was gibt es zu gewinnen?

Gespielt werden zwei Finalbegegnungen. Im «grossen» Finale treten die Erstplatzierten aus den Qualifiers gegeneinander an und im «kleinen» Finale die Zweitplatzierten. In Zusammenarbeit mit Samsung Odyssey OLED gibt es folgende Preise zu gewinnen.

Grosses Finale

Das Siegerteam des grossen Finales darf aus zwei Gewinnen auswählen. Das zweitplatzierte Team bekommt den anderen Preis.

Ein Samsung Odyssey OLED G6 pro Teammitglied:

G Monitor verfügbar CHF 662.– Samsung Odyssey OLED G6 - G60SD 2560 x 1440 Pixel, 27" 6

oder



Eine Samsung 990 Pro mit Heatsink plus 200.- CHF Digitec-Gutschein pro Teammitlgied:

SSD verfügbar CHF 338.– CHF 84.50 / 1TB Samsung 990 Pro mit Heatsink 4000 GB, M.2 2280 56 Gutschein Wird bei Bestellung generiert CHF 200.– Digitaler Gutschein CHF 200.– 1185

Kleines Finale

Beide Teams im kleinen Finale erhalten eine Samsung T7 Shield pro Teammitglied:

Externe SSD verfügbar CHF 175.– CHF 87.50 / 1TB Samsung T7 Shield 2000 GB 927

Wo kann ich zuschauen?

Du willst nicht selber mitspielen, sondern lieber den Profis beim Ballern zuschauen? Kein Problem. Die Qualifier sowie das Finale werden live auf Twitch und Youtube übertragen.

In der Digitec Playground Playlist kannst du dir schon jetzt vergangene Cups mit «Counter-Strike», «Apex Legends» und weiteren Games anschauen.

Teilnahmebedingungen, Regeln und Fragen

Wer kann mitmachen?

Die Mehrheit deines Teams muss in der Schweiz oder Liechtenstein wohnhaft sein oder den Schweizer Pass / eine Schweizer ID haben. Wir halten uns zudem an die Altersbeschränkungen des Games (PEGI 18).

Auf welchen Systemen wird gespielt?

PC.

Wann und wo findet der Cup statt?

Das Offline-Finale findet am Samstag, dem 28. September, in Zürich statt. Die Qualifier werden am 31. August und 14. September gespielt und finden online statt. Du kannst also bequem von Zuhause aus teilnehmen.

Muss ich bei beiden Qualifiern mitmachen?

Nein, ein Qualifier reicht für den Finaleinzug.

Darf ich mich bei zwei Qualifier-Runden anmelden?

Ja. Wenn’s beim ersten Mal nicht klappt, kannst du es nochmal versuchen.

Nach welchem System werden die Qualifier gespielt?

Pro Qualifier können sich 32 Teams anmelden. Die Qualifier bestehen in der ersten Phase aus einem Round Robin mit drei Runden (jeweils Best of One mit bis zu vier Teams pro Gruppe), in denen mit Siegen Punkte gesammelt werden können. Die Gruppensieger der ersten Phase spielen in der zweiten Phase in einem Single Elimination Bracket (ebenfalls Best of One, ausser der entscheidende letzte Match ist Best of Three).

Wo finde ich mehr Infos und ein detailliertes Regelwerk?

Auf dem Digitec-Discord-Server erhältst du die aktuellsten Updates zum Turnier und kannst dich mit anderen Teilnehmenden austauschen.

Auf dem Digitec-Discord-Server erreichst du uns ebenfalls.

