Mehr Hardware, gleicher Datenschutz: das neue Volla Phone Plinius

Als Nachfolger des X23 bringt Volla Phone aus Deutschland das Plinius auf den Markt. Die robuste Hardware steht wie immer weniger im Fokus als die Privatsphäre.

Seit 2017 baut Volla Phone aus Remscheid Smartphones mit googlefreiem Android und lokaler Datenverarbeitung. Nutzerinnen und Nutzer sollen bei Privatsphäre und Datenschutz die volle Kontrolle haben. Auch das neue Plinius kommt mit dem eigenen Betriebssystem Volla OS. Wie genau das funktioniert und was die Vor- und Nachteile des Konzepts sind, kannst du in diesem Test von Kollegin Michelle nachlesen.

Produkttest Schutz der Privatsphäre: Volla Phone X23 im Test von Michelle Brändle

Als Nachfolger des getesteten X23 kommt nun das Plinius auf den Markt. Es ist ebenfalls ein «Rugged Phone», dem seine Robustheit aber nicht anzusehen ist. Optisch wirkt es schlicht und businesstauglich.

Das Gehäuse ist gemäss IP68-Standard gegen Wasser und Staub geschützt. Eine gepanzerte Glasfolie und eine transparente Abdeckung für die Rückseite sorgen für zusätzlichen Schutz gegen Stösse und Kratzer.

Das 6,67-Zoll-OLED-Display löst mit 1080 x 2400 Pixeln auf und hat eine variable Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hertz. Die Helligkeit beträgt 550 Nits, als Spitzenwert ist 1000 Nits möglich.

Die Hauptkamera mit f/1,79-Blende löst mit 64 Megapixeln auf. Dazu kommt eine Weitwinkelkamera mit acht Megapixeln und ein Makrosensor mit zwei Megapixeln. Der Akku hat eine Kapazität von 5300 mAh.

Das Plinius hat drei Kameras – effektiv aber nur zwei unterschiedliche Perspektiven.

KI direkt auf dem Gerät ohne Cloud

Als Prozessor kommt ein MediaTek-Dimensity-7300 mit 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Er soll auch für KI-Anwendungen genug Power haben. Diese ist direkt auf dem Gerät verfügbar – ganz ohne Cloud. Erstmals wird die KI-Fotooptimierung unterstützt.

Der Hersteller fertigt das Gerät vollständig in Deutschland, auch das quelloffene Volla OS wird auf deutschen Servern entwickelt und bereitgestellt. Das Plinius ist gemäss Volla Phone ganz auf Langlebigkeit ausgerichtet. So kann etwa mit einem normalen Schraubenzieher das Smartphone geöffnet und der Akku selbst ausgetauscht werden. Trotzdem bleibt das Gerät wasserdicht.

Das Hardware-Update soll im April auf den Markt kommen. Der Preis beträgt 598 Euro für die Version mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicher (erweiterbar). Das Plinius Plus kommt dann im Juni für 100 Euro mehr. Hier gibt es 12 GB RAM und 256 GB Speicher (erweiterbar). Zusätzlich ist die Rückseite stabiler gebaut und hat einen Pogo-Pin-Anschluss für magnetisch befestigbares Zubehör.

Titelbild: Volla Phone

