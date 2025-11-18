News & Trends 27 8

Made in Germany: Gigaset stellt zwei neue Smartphones vor

Gigaset ist zurück und baut wieder Smartphones in Bocholt zusammen. Das GS6 und GS6 Pro beleben die Smartphone-Sparte des Herstellers wieder.

Anders als sonst üblich steht das Pro beim GS6 nur für mehr Speicher. Es gibt zwischen den zwei Smartphones von Gigaset keine Unterschiede bei Kamera, Prozessor oder Display – so wie es bei anderen Herstellern üblich ist, wenn die Ergänzung des Namens zum Einsatz kommt.

Austauschbarer Akku und erweiterbarer Speicher

2013 musste Gigaset Insolvenz anmelden und wurde Anfang 2024 von Vtech übernommen – ja, die mit dem Technik-Spielzeug für Kinder. Im Anschluss konzentrierte sich das Unternehmen auf seine Festnetztelefone und stellt jetzt überraschend doch wieder neue Smartphones vor. Nach meiner Logik ist es allerdings nur ein Smartphone in zwei Speichergrößen.

Ein Smartphone, zwei Speichergrößen

Quelle: Gigaset

Made in Germany bedeutet für die Smartphones von Gigaset genau genommen: Zusammengebaut in Bocholt. Die einzelnen Komponenten kommen aus China und sind auch in anderen Smartphones zu finden. Beim Gigaset GS6 sind es folgende:

Ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2400 × 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 60, 90 oder 120 Hertz. Sorgen macht mir, dass die Spitzenhelligkeit nur bei 1000 Nits liegt. Das könnte bedeuten, dass die nicht angegebene typische Helligkeit zu dunkel für die Nutzung im Sonnenschein ist.

Prozessor: Mediatek Dimensity 7300

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte

Speicherplatz: 128 Gigabyte oder 256 Gigabyte beim GS6 Pro, Erweiterung mit microSD-Karte um bis zu 1 Terabyte

Akku: 5300 Lithium-Polymer, 30 Watt Ladeleistung, 15 Watt kabellos (Qi)

Software: Android 15, Update auf Android 16 und 17

Drahtlose Verbindungen: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4

Besonders erwähnenswert ist noch, dass der Akku sich herausnehmen lässt. Ein Plektrum zum Öffnen der Rückseite befindet sich im Lieferumfang. Das Smartphone ist nach IP68 staub- und wasserdicht. Der Hersteller macht keine Angaben zur Dauer der Sicherheitsupdates. Hält sich Gigaset an die EU-Vorgaben, sollte das GS6 fünf Jahre lang Updates erhalten.

Die Rückseite ist für den Akkutausch abnehmbar.

Quelle: Gigaset

Die Ausstattung im Bereich zwischen Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphone runden eine 64-Megapixel-Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera mit acht Megapixeln Auflösung ab. Die dritte Kamera im Bunde, eine 2-Megapixel-Makrokamera, liefert erfahrungsgemäß eine miserable Bildqualität. Besser sollte die Frontkamera mit 32 Megapixeln sein.

Preis und Verfügbarkeit

In Deutschland liegt die unverbindliche Preisempfehlung für das Gigaset GS6 bei 339 Euro. Für die Verdopplung des Speichers zahlst du einen happigen Aufpreis von 110 Euro, was eine UVP von 449 Euro für das GS6 Pro ergibt. Für die Schweiz liegen mir keine Angaben vor und die Verfügbarkeit bei uns befindet sich noch in Abklärung.

Titelbild: Gigaset

Dieser Artikel gefällt mir! 27 Personen gefällt dieser Artikel







