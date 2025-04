News & Trends 0

Mach mit beim Wettbewerb und gewinne eine Jahreskarte von «HotelCard»

Wir verlosen vier «HotelCard»-Gutscheine im Wert von je 99 Franken. Die Gutscheine sind ein Jahr gültig und ermöglichen vergünstigte Hotelübernachtungen.

Die HotelCard ist ein Sparpass für Hotelübernachtungen. Mit ihr profitierst du von bis zu 50 Prozent Preisvorteil in 500 ausgewählten Hotels in der Schweiz und den Nachbarregionen. Schon mit einer einzigen Übernachtung kannst du mehr als 100 Franken sparen.

Viele Hotels in der Schweiz sind nicht das ganze Jahr über voll ausgelastet. HotelCard vermittelt ungenutzte Zimmer mit Rabatt an einheimische Gäste – ganz ohne Kommission. Hotels können so ihre Fixkosten auch in der Nebensaison decken, während HotelCard-Kunden von exklusiven Preisen profitieren. Eine Win-Win-Situation für alle.

Mit der HotelCard übernachtest du in 500 Hotels bis zu 50 Prozent günstiger. Die Auswahl reicht vom gemütlichen Gasthof bis zum luxuriösen Resort. Die Buchung ist einfach, es gibt keine versteckten Kosten, und das Angebot lohnt sich bereits ab der ersten Übernachtung. Gleichzeitig unterstützt du die lokale Hotellerie. Weitere Informationen zum Angebot findest du hier.

Wettbewerb

Gewinne einen von vier «HotelCard»-Gutscheinen im Wert von je 99 Franken. Der Gutschein ist ein Jahr gültig und verlängert sich nicht automatisch.

Beantworte unsere Frage richtig, um an der Verlosung teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 30. April 2025. Die Teilnahme ist nur mit einem angemeldeten Kundenkonto möglich.

Wettbewerbsfrage Wie viel spart ein HotelCard-Mitglied im Schnitt pro Nacht? Noch 500 Zeichen übrig Teilnahmebedingungen Teilnehmen

Im Falle eines Gewinns wirst du per E-Mail benachrichtigt. Der Gutschein wird per Post verschickt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

