Logitech
News & Trends
6917

Logitech Pro X2 Superstrike: Gaming-Maus mit haptischem Trigger und 8000 Hz

Martin Jud
18.9.2025

Mit der Pro X2 Superstrike setzt Logitech auf haptische Steuerung und eine kabellose Abtastrate von 8000 Hz. Ob letzteres im Alltag spürbare Vorteile bringt, bleibt offen – technisch ist die Maus ungewöhnlich präzise konfigurierbar.

Logitech stellt mit der Pro X2 Superstrike eine Maus vor, die mehr will als nur Geschwindigkeit. Sie will Feedback geben – und zwar spürbar. Das neue Haptic Inductive Trigger System basiert auf einem magnetisch-induktiven Mechanismus und simuliert ein analoges Klickgefühl, inklusive einstellbarem Widerstand und Rücksetzpunkt. Wer will, kann das Verhalten über die G-HUB-Software bis ins Detail anpassen.

Die Pro X2 Superstrike ist quasi eine weiterentwickelte Pro X Superlight mit konfigurierbarem Trigger-System.
Die Pro X2 Superstrike ist quasi eine weiterentwickelte Pro X Superlight mit konfigurierbarem Trigger-System.
Quelle: Logitech

Die Form bleibt vertraut: Mit 11,84 × 6,12 × 3,86 cm und gerade mal 63 g entspricht sie dem Gehäuse der Pro X Superlight – nur eben mit steuerbarem Klickverhalten.

Technisch ist die Maus auf Augenhöhe mit der Konkurrenz – und darüber hinaus:

  • Sensor: Hero 2 mit 100–44 000 DPI
  • Beschleunigung: bis zu 88 G
  • Geschwindigkeit: bis zu 888 IPS
  • Polling-Rate: kabellos über Lightspeed (2,4 GHz) bis zu 8000 Hz (0,125 ms), kabelgebunden 1000 Hz (1 ms)
  • Akkulaufzeit: bis zu 90 Stunden
  • UVP: 179,99 Euro

Die Pro X2 Superstrike ist kein radikaler Neuanfang, aber ein durchdachtes Upgrade mit Fleisch am Knochen. Logitech setzt nicht auf visuelle Effekte, sondern auf haptische Präzision. Wer kompetitiv spielt und seine Klicks nicht nur zählen, sondern steuern will, bekommt hier ein Werkzeug mit Charakter. Keine Maus für alle, aber vielleicht eine Ansage für jene, die wissen, was sie tun. Logitech plant die Markteinführung für Anfang 2026 – ein genaues Datum steht noch aus.

Titelbild: Logitech

69 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Martin Jud
Senior Editor
martin.jud@digitecgalaxus.ch

Der tägliche Kuss der Muse lässt meine Kreativität spriessen. Werde ich mal nicht geküsst, so versuche ich mich mittels Träumen neu zu inspirieren. Denn wer träumt, verschläft nie sein Leben.

Computing
Folge Themen und erhalte Updates zu deinen Interessen
Gaming
Folge Themen und erhalte Updates zu deinen Interessen
Peripherie
Folge Themen und erhalte Updates zu deinen Interessen
News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    So kunstvoll klettert der Dreame-Sauger über Treppen

    von Lorenz Keller

  • News & Trends

    T-Rex 3 Pro: Amazfits Sportuhr für Extremeinsätze

    von Lorenz Keller

  • News & Trends

    Neue Wheel Bases für Profi-Rennsimulatoren von Moza

    von Simon Balissat

17 Kommentare

Avatar
later