News & Trends 6 3

«Life is Strange: Reunion» angekündigt: Max und Chloe kehren zurück

Max Caulfield und Chloe Price sind in «Life is Strange: Reunion» wieder gemeinsam unterwegs. Das neue Abenteuer spielt nach den Ereignissen von «Life is Strange» und bezieht die Konsequenzen deiner früheren Entscheidungen in die Geschichte ein.

«Life is Strange» gehört zu den Spielreihen, die viele Gamer nicht auf dem Schirm haben. Sie erzählt emotionale Geschichten und überlässt der Spielerin oder dem Spieler weitreichende Entscheidungen, die dramatische Folgen haben können. Der erste Teil, «Life is Strange», erschien 2015 und erhielt zahlreiche Auszeichnungen.

Worum geht es in Life is Strange? Ohne Spoiler! Die schüchterne Max Caulfield ist Fotografie-Studentin an einer Senior High School. Dort trifft sie zufällig auf ihre frühere rebellische beste Freundin Chloe Price. Die beiden hatten sich nach einem Umzug vor Jahren aus den Augen verloren, finden aber sofort wieder zueinander. Zur gleichen Zeit bemerkt Max, dass sie die Macht hat, die Zeit zurückzudrehen. Dadurch kann sie Menschen beeinflussen und tragische Ereignisse verhindern. Doch das hat Konsequenzen: Ihre Eingriffe setzen Entwicklungen in Gang, die sie nicht vorhergesehen hat und auch nicht wollte. Und die betreffen auch ihre Freundin Chloe. Die beiden werden in Geschehnisse hineingezogen, die die ganze Stadt in Gefahr bringen. Dich stellt das Spiel dabei auch menschlich vor wichtige Entscheidungen.

Während sich «Life is Strange 2» auf andere Charaktere konzentriert, kehrt Max in «Life is Strange: Double Exposure» zurück. Nun hat das Entwicklerstudio Deck Nine Games mit «Life is Strange: Reunion» ein neues Spiel mit Max und Chloe angekündigt, das als Fortsetzung gedacht ist. Dass Chloe wieder dabei ist, mag für viele überraschend sein.

Mit der Auflösung musst du nicht lange warten: «Reunion» erscheint bereits am 26. März auf PS5, Xbox und Steam. Trügerische Erinnerungen Die Geschichte von «Life is Strange: Reunion» spielt Jahre nach den früheren Ereignissen an einer Universität, wo Max arbeitet. Dort treffen sie und Chloe wieder aufeinander.

Im Ankündigungslivestream sprechen die Synchronsprecherinnen Hannah Telle und Rhianna DeVries ab Minute 34:37 über das Spiel. Sie gehen darauf ein, wie «Reunion» mit der durch die vielen Entscheidungsmöglichkeiten individuell erlebten Geschichte in «Life is Strange» umgeht.

Reunion bietet dir zu Beginn die Möglichkeit, dich auf wichtige Entscheidungen aus den früheren Games festzulegen. Darauf basierend siehst du im Game unterschiedliche Videosequenzen und Dialogoptionen. So soll die Geschichte für alle logisch erzählt werden.

Auch die scheinbare Logiklücke mit Chloes Rückkehr thematisieren die Schauspielerinnen. Deck Nine Games macht aus der Not eine Tugend und stellt diese Logiklücke in den Mittelpunkt der Story: Chloe wird von Erinnerungen an furchtbare Situationen geplagt, die sie nie erlebt hat. Auch Max hat Visionen. Die beiden Freundinnen kommen sich wieder näher und gehen den Ereignissen gemeinsam auf den Grund.

Entscheidungen und Rätsel

Je nach Situation steuerst du in «Reunion» Max oder Chloe. Max kann wieder die Zeit steuern. Chloes Spezialfähigkeit ist weniger übernatürlich: Sie ist gut darin, Menschen zu überzeugen. Das Ankündigungsvideo lässt erahnen, dass du wieder wichtige Entscheidungen treffen musst und dich eine mit vielen Videosequenzen gespickte Kombination aus emotionaler, packender Geschichte mit interessanten Charakteren und Adventure-Elementen erwartet. Durch die Entscheidungsmöglichkeiten dürfte auch der Wiederspielwert hoch sein.

Titelbild: Deck Nine Games

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







