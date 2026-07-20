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LG-Monitore installieren automatisch Werbe-App

Eine App serviert Besitzerinnen und Besitzern von LG-Monitoren Werbung und hat weitrechende Systemberechtigungen. Nach einem Shitstorm krebst LG teilweise zurück.

Unter Windows 10 und 11 installiert sich offenbar über Windows-Update und Geräte-Metadaten automatisch der «LG Monitor App Installer» und zeigt dir Werbung an. Und zwar ohne dass du dem ausdrücklich zustimmst. Nach heftiger Kritik zieht LG die Werbeinhalte zurück, grundsätzliche Bedenken bleiben jedoch bestehen.

Nach Recherchen von «Gamers Nexus» und übereinstimmenden Berichten auf Reddit erscheint nach einem Neustart ein Popup-Fenster, das ein McAfee-Testabo bewirbt. Teilweise werden auch weitere LG-Programme empfohlen. Die Einblendung legt sich über andere Inhalte am rechten Bildschirmrand und kehrte nach jedem Start zurück, selbst wenn du die Option «nicht mehr anzeigen» anwählst.

Besonders brisant: Laut Microsoft-Store besitzt die App die Berechtigung, «alle Systemressourcen» zu nutzen. Sie läuft nicht in einer UWP-Sandbox, sondern mit Rechten wie ein klassisches Win32-Programm. Theoretisch umfasst das Lese- und Schreibzugriff auf Dateien und Registry, Zugriff auf Peripheriegeräte sowie die Internetverbindung. LG hat damit auch Zugang zu GPS-Standort, Geräteinformationen und allerlei weitere Daten. Es gibt keine Hinweise, dass LG davon Gebrauch macht. Doch alleine die Möglichkeit sorgt für Empörung.

Diese Modelle sind betroffen

Das Ganze wirkt wie Bloatware von PC-Herstellern auf einem neuen Level. Die meisten dokumentierten Fälle stammen aus den USA. Auch in Deutschland berichteten User von der ungefragten Installation der App. Dort zeigt sie aber noch keine Werbung an. Kein Wunder: In der EU dürfte ein solches Vorgehen wegen Einwilligungs- und Transparenzpflichten illegal sein. «Gamers Nexus» replizierte das Verhalten mit dem LG 34GX900A-B. Betroffen sind aber auch ältere Modelle. Entsprechende Meldungen gibt es von Usern mit folgenden Monitoren:

34GX900A-B

45GX950A-B.AEU

32GS95UE-B

39GX950B

27GP83B-B

27GN800

LG 32GS95UE-B

LG 27GN850-B

Der LG Monitor App Installer lässt sich deinstallieren oder in den Autostart-Einstellungen deaktivieren. Dauerhafter ist die Abschaltung der gerätebezogenen App-Downloads über den Gruppenrichtlinien-Editor («Automatischen Download von Anwendungen verhindern, die Gerätemetadaten zugeordnet sind»).

LG verweist auf das offizielle Hardware-Support‑Framework von Microsoft. Die automatische Installation sei seit 2024 gängige Praxis und diene dem komfortablen Zugriff auf Display‑Tools. Nach massiver Kritik entfernte LG die McAfee‑Werbeinhalte wieder, wie das Unternehmen in einem Statement gegenüber «PC Welt» schreibt. Der Imageschaden ist jedoch angerichtet. Und das nicht zum ersten Mal. Bei TVs schaltet LG seit 2024 nach einer Weile Werbung, wenn das Gerät lange genug im Bildschirmschoner-Modus ist.

Titelbild: LG

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