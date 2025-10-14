Shutterstock
Kommen diese Woche schon wieder neue Apple-Produkte?

Florian Bodoky
14.10.2025

Wie schon letztes Jahr scheint Apple auch jetzt eine «Mac-Week» zu planen, in der schrittweise neue Hardware vorgestellt wird. Darunter MacBooks, iPads und den «HomeHub»

Hält Apple an der Vision Pro fest?

Interessant ist auch die Vision Pro. Dort soll das Design beibehalten werden, Gewicht und Tragekomfort sowie der Akku sollen aber besser sein. Die AR- und VR-Features sollen zudem vom neuen M5-Chip profitieren, auch was das Eye-Tracking und die Gestensteuerung anbelangt.

Um kleinere Releases ranken sich ebenfalls Gerüchte: Von neuen HomePods und dem sehnlichst erwarteten «Home Hub» ist die Rede. Denkbar seien auch die neuen AirTags der zweiten Generation. Eine Keynote wird nicht erwartet – die Geräte sollen lediglich via Pressemitteilung und Updates auf der Apple-Website angekündigt werden.

Florian Bodoky
Editor
Florian.Bodoky@digitecgalaxus.ch

Seit ich herausgefunden habe, wie man bei der ISDN-Card beide Telefonkanäle für eine grössere Bandbreite aktivieren kann, bastle ich an digitalen Netzwerken herum. Seit ich sprechen kann, an analogen. Wahl-Winterthurer mit rotblauem Herzen.

