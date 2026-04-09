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Keychron öffnet seine Hardware-Designs – und das ist der richtige Weg

Keychron stellt seine Hardware-Designs kostenlos auf GitHub bereit. Der Tastaturhersteller will damit die Keyboard-Community stärken. Ein kluger Schritt – auch wenn er nicht ganz uneigennützig ist.

Wer mich nach einer Tastaturempfehlung fragt, bekommt meist den Namen Keychron zu hören. Der Hersteller hat mich in mehreren Tests überzeugt. Auch bei Mäusen zeigt er, was er kann – etwa mit dem MX-Master-Klon M6. Besonders die hochwertige Verarbeitung und die Modding-Möglichkeiten stechen hervor.

Jetzt geht Keychron noch weiter: Auf GitHub hat das Unternehmen ein Repository veröffentlicht, das CAD-Dateien seiner Hardware-Designs enthält. Diese sind für alle zugänglich. Der CEO erklärte dazu auf Discord:

Wir sind der Meinung, dass das Veröffentlichen von Produktions-Hardware-Dateien ein bedeutender Beitrag für die breitere Hardware- und Keyboard-Community ist. Keychron CEO, Discord

Doch hinter diesem Schritt steckt auch Kalkül. Keychron hatte zuletzt mit einer fehlerhaften Produktionsserie zu kämpfen: Einige Tastaturen registrierten doppelte Eingaben oder ignorierten Tastenanschläge komplett. Berichte über diese Probleme schadeten dem Ruf der Marke. Die Open-Source-Initiative kommt da wie gerufen – ein Zufall ist das wohl kaum.

Kein Neuland für Keychron Unabhängig von den Motiven: Das Repository beeindruckt. Es enthält CAD-Dateien im STEP- und DXF-Format – also 3D-Modelle und 2D-Plattenfiles. Diese Formate funktionieren mit Programmen wie FreeCAD, Onshape, Fusion360, SolidWorks, AutoCAD und DraftSight. Auch andere CAD-Programme, die STEP und DXF unterstützen, können damit umgehen.

Keychron ist im Open-Source-Bereich kein Neuling, etwa bei der Firmware. Schon früher stellte der Hersteller Plattenfiles für viele mechanische Tastaturen bereit und veröffentlichte den QMK-Quellcode für einige Modelle – wenn auch oft mit Verzögerung. Für die neuere Ultra-Serie, etwa die Q1 Ultra, setzt Keychron auf die Open-Source-Firmware ZMK. Die Firmware selbst hat das Unternehmen jedoch noch nicht freigegeben. Das ist zwar rechtlich erlaubt, hinterlässt aber einen faden Beigeschmack.

Was du mit den Dateien machen kannst STEP-Dateien lassen sich nicht so einfach bearbeiten wie software-spezifische Formate, sind aber deutlich flexibler als STL- oder Mesh-Dateien, die kaum editierbar sind. Mit den bereitgestellten Dateien kannst du Gehäuse oder andere Teile per 3D-Druck oder CNC-Fräse in verschiedenen Materialien herstellen. Alternativ kannst du die Designs in Programmen wie Fusion360 oder FreeCAD anpassen – selbst mit Grundkenntnissen ist das machbar.

Das Repository bietet eine umfassende Sammlung: Keycap-Modelle, Tastaturgehäuse, Knöpfe, Platten, Mausgehäuse und sogar Stabilisator-Gehäuse sind enthalten. Wichtig: Die Lizenz verbietet ausdrücklich kommerzielle Nutzung.

Einfacher Download über die Website Keychron hat den Zugang zu den Dateien clever gelöst: Das GitHub-Repository ist direkt mit der Website verknüpft. Du wählst dein Tastaturmodell aus einem Dropdown-Menü und lädst die Datei über denselben Checkout-Prozess herunter, den du auch beim Kauf eines Produkts nutzt.

Insgesamt ist das eine sinnvolle Initiative – für die Community und für Keychron selbst. Offene Hardware-Designs schaffen Vertrauen. Nach den jüngsten Qualitätsproblemen kann der Hersteller das gut gebrauchen.

Titelbild: Kevin Hofer

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