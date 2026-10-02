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(K)ein Aprilscherz: Googles Förderband-Tastatur

Statt die Finger über das Keyboard zu bewegen, rollen die Buchstaben einfach zu dir hin: Google Japan präsentiert eine verrückte Förderband-Tastatur.

Ein paar Tasten mehr oder weniger: Viel hat sich am bekannten Tastaturlayout in den vergangenen Jahrzehnten nicht geändert. Das japanische Entwicklerteam der Google-Bildschirmtastatur Gboard sieht das als Herausforderung und stellt immer wieder haarsträubende innovative Tastatur-Erfindungen vor. Der jüngste Durchbruch: eine Förderband-Tastatur, auf der die Tastenreihen kontinuierlich rotieren. Die Idee ist einfach: Die Tasten kommen zu deinen Fingern, statt deine Finger zu den Tasten.

Die Tastatur wird senkrecht aufgestellt und enthält vier bewegliche Bänder, auf denen je 29 Tasten angeordnet sind. Die Bänder befördern die Tasten in einer Endlosschleife nach unten und du musst sie nur im richtigen Moment antippen. Im zugehörigen Blogbeitrag bezeichnet Google dieses Konzept als «kopernikanische Wende», bei der du im Mittelpunkt stehst. Kein Buchstabe werde mehr abgewiesen, sagt eine begeisterte Mitarbeiterin im Vorstellungsvideo und freut sich über den «weltoffenen Geist» der Tastatur.

Eine Version der Tastatur mit deutlich höherer Förderbandgeschwindigkeit für noch mehr Produktivität beim Schreiben könnte folgen. Google erwägt zudem eine kleinere Variante für Mobiltelefone sowie eine Sprachausgabe, bei der die vorbeirollenden Tasten vorgelesen werden.

Diese Tastatur soll die Texteingabe revolutionieren.

Quelle: Google

Zu kaufen gibt es die Fließband-Tastatur nicht. Für alle, die verrückt genug sind, um das auszuprobieren, stellt Google aber eine kostenlose Anleitung zum Nachbauen auf Github zur Verfügung. Aprilscherz am 1. Oktober

Die Vorstellung der Tastatur erfolgte am 1. Oktober und das ist kein Zufall: Im angelsächsischen Datumsformat 10/1 ist der Tag ein Hinweis auf die 101-Tasten-Tastatur. Diese sogenannte MF2-Tastatur gilt seit 1985 als Standardlayout im englischsprachigen Raum. Und womöglich ist es reiner Zufall, aber der 1. Oktober ist auch der Tag, der am weitesten vom 1. April entfernt liegt: Nichts könnte die Ernsthaftigkeit eines Vorhabens besser unterstreichen als dieser Termin. Google Japan ist ein Schelm.

Ernst gemeint ist die Fließband-Tastatur natürlich nicht. Die Idee gesellt sich zu anderen waghalsigen Keyboard-Konzepten des Gboard-Teams, etwa einer Wählscheiben-Tastatur, einer Tastatur mit mehr als 1000 Tasten, die auf einem Schlagzeug angeordnet sind, und einem Ein-Tasten-Keyboard für das Morsealphabet. Viele davon werden an einem 1. Oktober präsentiert.

Titelbild: Google

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