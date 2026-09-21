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Jobys autonome Cessna durchquert die USA

Eine umgerüstete Cessna Caravan ist autonom von Kalifornien bis nach North Carolina geflogen. Die Steuerung übernahm dabei durchgehend Autonomietechnik von Joby.

Rund 5148 Kilometer legte das Flugzeug auf ihrer Reise quer durch die USA zurück. Ein Sicherheitspilot saß im Cockpit, musste laut Joby Aviation jedoch kein einziges Mal eingreifen. Auch Rollen, Starts und Landungen erledigte die Technik selbstständig.

Die Route führte vom Buchanan Field Airport bei San Francisco über Phoenix, Fort Worth und die Shaw Air Force Base in South Carolina bis zum Dare County Regional Airport in North Carolina. Das Ziel liegt nahe Kitty Hawk, wo die Brüder Wright 1903 ihren ersten erfolgreichen Motorflug absolvierten.

Die J208 startete ihre Reise quer durch die USA in der Nähe von San Francisco.

Quelle: Joby Aviation

Weiterer Pilot überwacht den Flug vom Boden

Joby nutzt für das Projekt eine umgerüstete Cessna 208B Grand Caravan, die das Unternehmen J208 nennt. Ein weiterer Pilot überwacht sie aus einer Kontrollstation am Boden. Er bleibt für die Maschine verantwortlich, kann den Flugplan anpassen und kommuniziert mit der Flugsicherung. Als zusätzliche Absicherung sitzt bei solchen Flügen ein Sicherheitspilot im Cockpit.

Die Überwachung erfolgte aus Kontrollstationen in Kalifornien und auf der Shaw Air Force Base in South Carolina. Zeitweise lagen bis zu 3740 Kilometer zwischen Flugzeug und Kontrollstation.

Unterwegs musste die Technik mit unterschiedlichen Bedingungen zurechtkommen. Dazu gehörten dichter Flugverkehr am Deer Valley Airport in Phoenix sowie Gewitter und schlechtes Wetter. Das System konnte seine Route während des Flugs entsprechend anpassen.

Technik stammt von Xwing

Die Grundlage für die Autonomietechnik stammt vom US-Unternehmen Xwing. Joby übernahm dessen Autonomiesparte im Juni 2024. Xwing hatte das System zuvor unter dem Namen «Superpilot» entwickelt und mit der Cessna Caravan erprobt.

Seit der Übernahme hat Joby die Technik unter anderem bei Übungen mit der US Air Force eingesetzt. Nach Angaben des Unternehmens absolvierte das System inzwischen mehr als 400 Flüge und sammelte über 800 automatisierte Flugstunden.

Joby entwickelt parallel elektrische Senkrechtstarter, die künftig als Flugtaxis eingesetzt werden sollen. Die Technik der J208 verfolgt zunächst andere Ziele. Das Unternehmen nennt unter anderem Frachttransporte, medizinische Lieferungen, Katastrophenhilfe und militärische Logistik.

Rückflug an die Westküste geplant

Mit der Ankunft in North Carolina endet die Tour noch nicht. Die Cessna soll über mehrere Zwischenstopps wieder an die US-Westküste zurückfliegen.

Wann Joby die Technik für reguläre Flüge ohne Sicherheitspiloten im Cockpit einsetzen könnte, geht aus der aktuellen Mitteilung nicht hervor.

Titelbild: Joby Aviation

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