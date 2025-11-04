iOS 26.1 ist da: Liquid Glass lässt sich nun abdunkeln

Fairphone 5
256 GB, Transparente Edition, 6.46", SIM + eSIM, 5G
Nerven dich die transparenten Bedienelemente deines iPhones? Ab sofort kannst du Apples «Liquid Glass» weniger glasig machen.
Apple hat iOS 26.1 veröffentlicht. Wichtigste Neuerung ist ein Schalter, mit dem sich die Transparent des «Liquid Glass»-Designs reduzieren lässt. Dazu kannst du unter «Einstellungen > Anzeige & Helligkeit > Liquid Glass» zwischen «Transparent» und «Eingefärbt» wählen. Die zweite Variante erhöht den Kontrast und macht etwa Bedienelementen oder Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm besser lesbar.
Liquid Glass sorgte mit seiner stark transparenten Optik nach der Ankündigung für Kritik. Apple passte das Design deshalb bereits vor der Veröffentlichung der finalen Version mehrmals an. Viele User beklagten sich trotzdem weiterhin über schlechte Leserlichkeit. Apple geht mit dem neuen «Eingefärbt»-Modus auf diese Rückmeldungen ein, ohne das Konzept ganz zu verwerfen.
Abgesehen vom neuen «Eingefärbt»-Regler bringt iOS 26.1 weitere Änderungen:
iOS 26.1 steht für iPhones ab der 11‑Serie und iPhone SE (2. Gen.) bereit und kann über «Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate» installiert werden. Parallel zum neuen Smartphone-Betriebssystem hat Apple weitere Updates veröffentlicht: iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, visionOS 26.1 und tvOS 26.1.
Mein Fingerabdruck verändert sich regelmässig so stark, dass mein MacBook ihn nicht mehr erkennt. Der Grund: Wenn ich nicht gerade vor einem Bildschirm oder hinter einer Kamera hänge, dann an meinen Fingerspitzen in einer Felswand.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen
Fairphone 5
256 GB, Transparente Edition, 6.46", SIM + eSIM, 5G