«Grokipedia» – Elon Musk startet Wikipedia-Konkurrenz

Weil ihm Wikipedia «zu links» ist, lanciert Elon Musk eine eigene Online-Enzyklopädie. Diese scheint laut ersten Analysen aber selbst politisch gefärbt und an anderen Stellen kopiert sie Wikipedia Wort für Wort.

Politische Färbung bei kontroversen Themen?

Grokipedia hat bisher nur gut zehn Prozent des Umfangs von Wikipedia. Diese bietet über sieben Millionen Einträge und auch Übersetzungen. Zwar gibt es durch die Community-getriebenen Einträge und Bearbeitungen bei Wikipedia Verzerrungs-Risiken – aber immerhin ein transparentes Korrektur- und Diskussionssystem. Im Gegensatz dazu erben KI-generierte Enzyklopädien den Modell-Bias, der hinter proprietären Algorithmen versteckt liegt.

Titelbild: Shutterstock

