FiiO Snowsky Disc bringt das MP3-Gefühl der 2000er zurück

Der neue FiiO Snowsky Disc sieht aus wie ein MP3-Player aus den 2000er-Jahren, ist aber mit HiFi-Technik ausgestattet. Einzig beim internen Speicher wurde gespart.

Dieser neue Audioplayer erinnert an Zeiten, in denen Musik-Streaming noch ein Fremdwort war. Jeder Song musste gekauft, heruntergeladen oder von einer CD gerippt werden. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten MP3-Player von Archos mit 4 Gigabyte Speicher. Später waren iPod Nano und iPod Shuffle mein Einstieg in die Welt von Apple.

Von dieser Nostalgie lässt sich der chinesische Hersteller FiiO inspirieren und bringt seit Jahren Abspielgeräte in der Tradition der MP3-Player auf den Markt. Im Januar kommt mit dem Snowsky Disc ein relativ günstiges Modell für rund 80 Franken beziehungsweise Euro.

Der kompakte Player erinnert an die Hochzeit der MP3-Player in den 2000er-Jahren.

Quelle: FiiO

Trotz der Retro-Optik, die an die sechste Generation des iPod nano erinnert, steckt im kleinen Player viel Technik. So werden zwei Digital-Analog-Wandler (DACs) eingesetzt, um eine hohe Klangqualität zu ermöglichen. Für MP3-Dateien ist das Abspielgerät eigentlich zu schade; es unterstützt verlustfreie Formate wie FLAC, WAV oder AIFF.

Zwei Kopfhörer-Buchsen, kein interner Speicher

Gleich zwei Audio-Ausgänge sind eingebaut: ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und ein 4,4-mm-Balanced-Ausgang für Hi-Res-Kopfhörer. Eine HiFi-Anlage kann ich dank des Sony-Philips Digital Interface Formats (SPDIF) verlustfrei mit Musik versorgen.

An der Seite zu finden: zwei Kopfhörer-Ausgänge, USB-C und Speicherkartenslot.

Quelle: FiiO

Drahtlose Kopfhörer verbinde ich über Bluetooth. Der Snowsky Disc unterstützt dabei hochwertige Übertragungsformate wie LDAC. Dank AirPlay kann Musik direkt vom kleinen Gadget auf Wireless-Speaker übertragen werden. Über den USB-C-Anschluss kann der Player nicht nur aufgeladen, sondern auch für die Audioübertragung genutzt werden.

Bedient wird der Snowsky Disc über einen kleinen Touchscreen. Der Akku hält laut Hersteller rund 12 Stunden.

Der Hersteller hat auch gespart – nicht nur bei der Grösse, sondern auch beim Speicher: Der Player hat nämlich gar keinen integriert. Stattdessen musst du die Musik auf MicroSD-Karten speichern. Einen passenden Slot findest du an der Seite. Der Snowsky Disc unterstützt Speicherkarten bis 2 Terabyte.

Ob und wann der Snowsky Disc bei uns erhältlich sein wird, ist noch unklar. Andere Musikplayer von FiiO haben es aber bereits ins Sortiment geschafft.

Titelbild: FiiO

