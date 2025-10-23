News & Trends 13 4

Enten mit Maschinengewehren: «Escape from Duckov» erobert Steam

«Escape from Duckov» ist der neue Indie-Hit auf Steam. Dieser parodiert das nervenaufreibende Extraction-Shooter-Genre mit putzigen, schwer bewaffneten Enten.

Auf Steam sind die Enten los: Wieder mal hat es ein Indie-Studio geschafft, mit einem skurrilen Game einen Hype zu verursachen. In «Escape from Duckov» rüstest du eine Ente bis zum Schnabel mit Waffen aus und schießt dich damit durch Gegner, die dir an die Stummelflügel wollen. Dein Ziel: deinen eiförmigen Heimatplaneten verlassen, bevor er zerstört wird.

Du erstellst deinen eigenen Entencharakter und findest dich dann in einer postapokalyptischen Welt wieder. Dein Hauptquartier und Safe House ist ein Bunker, von wo aus du in Top-Down-Ansicht Streifzüge durch die Welt unternimmst. Ziel ist, möglichst guten Loot aus den gefährlichen Zonen abzugreifen und zurück in den Bunker zu bringen.

So stattest du deine Ente mit besserem Equipment und stärkeren Attributen aus, um gegnerisches Federvieh schneller in Entenbraten verwandeln zu können (ja, echt!). Mit gesammelten Materialien baust du deinen Bunker weiter aus. Ziel der Kampagne ist, eine Rakete zu bauen und damit die Eierwelt zu verlassen.

Die Kämpfe sollen dir durch die riesige Auswahl an Waffen und die Möglichkeit, Deckung zu suchen, taktische Freiheiten lassen. Auch das Bunkerbau- und Waffen-Modding-System soll ausgereift sein und Spaß machen. Die fesselnden Extraction-Mechanismen lassen sich darüber hinaus ohne den Stress und Druck eines klassischen PvP-Shooters erfahren. Dadurch ist «Escape from Duckov» entspannter.

Darüber hinaus ist das Game günstig zu haben. Regulär kostet es auf Steam rund 18 Euro oder 15 Franken. Aktuell ist es zudem zum rabattierten Einführungspreis verfügbar.

Auch der Mod-Support kommt bei der Spielerschaft gut an. Team Soda gab an, Community-Mods zu fördern. Dadurch lässt sich das Spiel noch besser an die eigenen Wünsche anpassen.

Zusammengefasst ist «Escape from Duckov» so beliebt, weil es ein gutes Spiel mit zugänglichem und zugleich spannendem Gameplay ist und eine ordentliche Prise Humor mitbringt. Es ist erschwinglich und lässt sich durch Mods erweitern. Den Erfolg hat sich das Game also redlich verdient.

