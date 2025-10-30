News & Trends 4 2

Endlich ein schicker Router – aber leider nur in China

Router stehen hierzulande in fast jedem Haushalt. Da dürften sie doch wenigstens gut aussehen. Tun sie aber meist nicht. Der X3 Pro von Huawei will das ändern.

Der X3 Pro ist ein neuer Router von Huawei – und verdammt hübsch. Ich würde mir das Gerät sogar nur zur Deko aufstellen und frage mich, warum nicht alle Router ein bisschen schicker aussehen können.

Huaweis Versuch sieht aus wie eine zylinderförmige Salzkristalllampe oder eine Skulptur. Die weisse Beleuchtung lässt sich auf ein warmes Orange umstellen und macht den X3 Pro definitiv zum Hingucker.

Nicht nur schick

Der X3 Pro sieht nicht nur gut aus, Huawei hat auch den neuesten Wifi-7-Standard darin verbaut. Für einen grösseren Abdeckungsbereich gibt es einen passenden Repeater dazu, der mich an einen Aroma-Diffuser erinnert.

Mit Huaweis eigener Nahfunktechnologie Nearlink soll sich der Router auch ins Smarthome integrieren lassen. So könntest du kompatible Geräte wie deine Sicherheitskameras oder smarten Leuchtmittel mit dem X3 Pro verknüpfen.

Bisher nur in China

Wenn du vom Design des X3 Pros so begeistert bist, wie ich, muss ich dich enttäuschen: Huawei verkauft das schicke Teil ab November erst mal nur auf dem chinesischen Markt. Zu einem Vertrieb in Europa ist bislang nichts bekannt.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Konkurrenz von Huaweis inspirieren lässt. Denn Vergleichbares ist aktuell kaum zu finden. Bloss der knuffige Router von Devolo schafft es knapp auf meine Wunschliste. Die zwei Minion-Figuren Kevin und Bob haben laut Testberichten allerdings eine ziemlich schlechte Reichweite, was mich bisher von einem Kauf abhält.

Titelbild: Huawei

