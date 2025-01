Dreister Klon von «Animal Crossing» oder KI-generierter Betrug?

«Animal Crossing» ist eine beliebte Nintendo-Videospielreihe. Der erste Teil erschien 2001 auf dem Nintendo 64. Du übernimmst eine menschliche Figur und besuchst damit eine von niedlichen, sprechenden Tierwesen bewohnte Stadt. Dort erhältst du eine Unterkunft, die du im Verlauf des Spiels erweitern kannst. Außerdem sprichst du mit deinen tierischen Nachbarn, knüpfst Freundschaften und sammelst besondere Gegenstände wie Fossilien. Der aktuelle Teil der Spielreihe ist «Animal Crossing: New Horizons». Er erschien 2020 für die Switch und knüpft an das bekannte Gameplay an.