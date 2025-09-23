News & Trends 7 2

Dimensity 9500: Mediatek bringt neuen High-End-Chip mit viel KI für Smartphones

Mediatek stellt den Dimensity 9500 vor – einen neuen High-End-Chip für Android-Smartphones. Das SoC basiert auf TSMCs 3-nm-Prozess und bringt erstmals eine eigene NPU-Architektur für generative KI.

Mit dem Dimensity 9500 bringt Mediatek erstmals eine vollständig eigene KI-Architektur aufs Smartphone. Die auf dem Chip integrierte «NPU 990» führt Rechenoperationen direkt im Speicher aus («Compute-in-Memory») und soll generative Modelle deutlich effizienter machen – etwa bei der lokalen Text-zu-Bild-Generierung in 4K oder der Token-Berechnung, die doppelt so schnell laufen soll wie bisher.

Auch die CPU wurde überarbeitet: Das «All Big Core»-Design mit den neuen Kernen C1-Ultra (1 ×), C1-Premium (3 ×) und C1-Pro (4 ×) soll die Single-Core-Leistung um bis zu 32 Prozent und die Multi-Core-Performance um bis zu 17 Prozent steigern – verglichen mit dem Dimensity 9300. Der L1-Cache ist doppelt so gross, der L3-Cache um ein Drittel erweitert. Armv9.3 und SME2-Instruktionen sind ebenfalls an Bord.

Für Grafik sorgt die «Mali-G1 Ultra»-GPU mit zwölf Shader-Kernen (MC12). Sie unterstützt Raytracing und ist nativ mit Unreal Engine 5.5 kompatibel – inklusive Features wie Nanite und Megalights. Mediatek nennt bis zu 119 Prozent mehr Raytracing-Performance und ein Upscaling von 60 auf 120 FPS via MRFC 3.0.

Der Chip unterstützt LPDDR5X-RAM mit bis zu 10 667 MT/s und UFS 4.1 mit vier Lanes – das soll nicht nur die Datenrate verdoppeln, sondern auch das Laden von KI-Modellen um 40 Prozent beschleunigen.

Auch bei der Konnektivität setzt Mediatek auf Tempo – und auf KI. So sind ein 5G-Modem, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6.0 integriert, jeweils mit KI-gestützter Optimierung: etwa für Datenverkehrsprognose, Kanalwahl und Energieeffizienz. Die Satellitenpositionierung (GNSS) wurde ebenfalls überarbeitet – dank KI-gestützter Signalverarbeitung sollen Standortdaten schneller und präziser ermittelt werden.

Erste Geräte mit dem neuen SoC werden für Ende 2025 erwartet.

Titelbild: Mediatek

