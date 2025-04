News & Trends 41 7

Dieses Smartphone hat einen 8000 mAh großen Akku und ist trotzdem dünn

Mehr Akku als das iPad Air: Honor hat in China ein Smartphone mit sehr großem Akku vorgestellt, das trotzdem nicht dick ist.

Mit seinen Abmessungen von 163,7 × 76,7 × 7,98 Millimetern ist das Honor Power nicht größer als andere Smartphones mit 6,7 bis 6,8 Zoll großen Displays. Sein Akku weist mit 8000 Milliamperestunden (mAh) trotzdem deutlich mehr Kapazität auf als die sonst üblichen 5000 mAh. Einzig beim Gewicht ist es mit 209 Gramm überdurchschnittlich schwer.

Ein Akku für einen ganzen Tag

Honor protzt mit dem Power: Sein Akku liefere eine Energie von 29,60 Wattstunden (Wh). Das aktuelle iPad Air (2025) komme nur auf 28,93 Wh. Mit seiner Silizium-Batterie sei das Smartphone in der Lage, 25 Stunden lang Videos abzuspielen. Außerdem könne man mit ihm 23 Stunden am Stück TikTok nutzen – keine gute Idee – oder sich 23 Stunden navigieren lassen – mit Pausen schon eine bessere Idee. Wer mit dem Smartphone zocken will, brauche erst nach 14 Stunden eine Steckdose.

Geladen wird das Honor Power mit bis zu 66 Watt über USB-C. Wie lange dabei eine volle Ladung dauert, hat der Hersteller nicht verraten.

Zwei von drei Farbvarianten des Honor Power.

Quelle: Honor

Die übrige Ausstattung bewegt sich im höheren Mittelklasse-Bereich, wobei das Kamera-Setup in den Einsteiger-Bereich gehört:

Display: 6,78 Zoll OLED, 2700 × 1224 Pixel, 120 Hertz, 4000 Nits Peak

Prozessor: Snapdragon 7s Gen 3

Hauptkamera: 50 Megapixel

Ultraweitwinkelkamera: 5 Megapixel (ja, wirklich nur 5)

Frontkamera: 16 Megapixel

Speicherplatz: 256 oder 512 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 8 oder 12 Gigabyte

Preis und Verfügbarkeit

Das Honor Power gibt es vorerst nur in China. Dort ist es ab 2000 Yuan zu haben. Das sind umgerechnet derzeit etwa 222 Franken oder 240 Euro – ohne Importkosten wie Steuern oder Zoll. Zur Verfügbarkeit außerhalb Chinas hat sich Honor nicht geäußert.

Titelbild: Honor

Dieser Artikel gefällt mir! 41 Personen gefällt dieser Artikel