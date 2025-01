Diese smarten Glasses sehen aus wie eine normale Brille

Die Even Realities G1 Glasses sind optisch nicht mehr von einer normalen Brille unterscheidbar. Doch sie blenden Informationen direkt ins Gesichtsfeld ein – auch mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Bisher siehst du den meisten Brillen an, wenn sie zusätzlich Technik verbaut haben. Bei den Even Realities G1 Glasses, die auf der Techmesse CES in Las Vegas als Serienversion gezeigt werden, ist dies anders.

Eine ganz normale Brille

Mit 43 Gramm ist das Brillengestell nicht viel schwerer als eine Version ohne Technik. Das Gewicht liegt zudem nicht auf der Nase, sondern ganz am Ende der Bügel. Dort ist der Akku und die gesamte Technik verbaut. Dieser Bereich ist auch der einzige, der wuchtiger wirkt als bei einer normalen Brille.

Die Brille ist in zwei Varianten erhältlich.

Quelle: Even Realities

Das Gestell gibt es zum Verkaufsstart in zwei Designs in jeweils zwei oder drei Farben. Es kostet rund 700 Franken oder Euro, ein zusätzliches Abo musst du nicht abschliessen. Die Brillen sind auch mit Korrekturgläsern erhältlich. Einstärkengläser kosten 150 Franken oder Euro Aufpreis. Über einen Optiker kannst du auch individuelle Korrekturen oder Gleitsichtgläser anfertigen lassen. Der Hersteller hat bereits Partner in ganz Europa und in der Schweiz an Bord.

Dass die Entwickler von Even Realities bereits für andere Brillenmarken gearbeitet haben, wird auch beim ausgeklügelten Zubehör ersichtlich. Erhältlich sind passende Sonnenbrillen-Clips für 100 Franken oder Euro, ein normales Brillenetui für 30 Franken oder Euro sowie ein Ladecase für 150 Franken oder Euro.

Die Technik steckt vor allem in den etwas dickeren Enden des Bügels.

Quelle: Even Realities

Ultrakleine Projektoren und künstliche Intelligenz

Ein perfektes Mixed-Reality-Erlebnis kannst du in dieser Mini-Bauweise momentan noch nicht erwarten. Stattdessen projizieren zwei Mikro-LED-Engines Inhalte auf die Gläser ins Sichtfeld. Das wirkt ähnlich wie bei einem Head-up-Display in einem Auto: Schrift und Grafik scheinen rund zwei Meter vor dir in der Luft zu schweben. Laut Hersteller sind die aktuell kleinsten Projektoren ihrer Art eingebaut.

In dieser ersten Version kann die Brille keine Farben darstellen, sondern nur Zeichen in monochromem Grün. Die Helligkeit wird automatisch angepasst und liegt bei maximal 1000 Nits. In die Bügel sind Touch-Knöpfe und zwei Mikrofone für Sprachbefehle eingebaut – Lautsprecher fehlen jedoch. Der Akku soll rund eineinhalb Tage halten.

Was ist auf den Displays darstellbar? Natürlich die Benachrichtigungen von allen Apps, auf die du aber trotz Mikrofonen leider nicht antworten kannst. Datum, Uhrzeit und die nächsten Kalendereinträge lassen sich über die Touch-Knöpfe einblenden.

Dazu kommen einige speziell für die Brille entwickelte Features:

Notizen : Per Sprachbefehl lassen sich kurze Texte diktieren, die direkt auf dem Display angezeigt werden. Diese können auch gleich mit Ort, Datum oder Uhrzeit versehen werden und poppen dann im richtigen Zeitpunkt wieder auf.

: Per Sprachbefehl lassen sich kurze Texte diktieren, die direkt auf dem Display angezeigt werden. Diese können auch gleich mit Ort, Datum oder Uhrzeit versehen werden und poppen dann im richtigen Zeitpunkt wieder auf. Übersetzungen : Die Brille übersetzt automatisch gesprochene Sprache und blendet die Resultate als eine Art Untertitel direkt ins Sichtfeld ein. Zum Start sind 13 Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

: Die Brille übersetzt automatisch gesprochene Sprache und blendet die Resultate als eine Art Untertitel direkt ins Sichtfeld ein. Zum Start sind 13 Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Navigation: Auf dem Display werden eine kleine Karte und Navigationsanweisungen eingeblendet, sodass du nicht mehr aufs Handy schauen musst, wenn du beispielsweise in einer fremden Stadt unterwegs bist.

Für die Navigation wird auch eine kleine Karte eingeblendet.

Quelle: Even Realities

Teleprompter : Ein Skript oder Dokument lässt sich über die Brillen-App einblenden. Das System erkennt dabei, was du sagst, und scrollt automatisch weiter. Ideal für Vorträge, Keynotes oder Videoaufzeichnungen.

: Ein Skript oder Dokument lässt sich über die Brillen-App einblenden. Das System erkennt dabei, was du sagst, und scrollt automatisch weiter. Ideal für Vorträge, Keynotes oder Videoaufzeichnungen. KI-Assistent: Mit einem Knopfdruck kannst du auf die KI-Suche von Perplexity zugreifen und via Sprachassistent fragen stellen. Die Antworten werden direkt auf der Brille eingeblendet.

Die Even Realities G1 Glasses zeigen, was technisch heute schon möglich ist. Interessant sind sie vorerst für eine eher kleine Zielgruppe, die eine der oben genannten Funktionen regelmässig nutzt. Sobald der Screen Farben darstellen kann und noch etwas mehr Funktionen bietet, könnte eine solche Brille auch eine Alternative zur Smartwatch werden.