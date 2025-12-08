News & Trends 109 37

Diese Schlafpyramide von Serapis will deinen Schlaf verbessern

Mit einer Schlafpyramide will Serapis das Einschlafen erleichtern. Das Gerät bündelt verschiedene Reize, die beruhigend wirken sollen.

Das junge Unternehmen Serapis will den Schlafmarkt aufmischen. Mit dem All-in-One Sleep Aid System präsentiert der Hersteller ein Gerät, das mehrere bekannte Entspannungstechnologien bündelt. Es soll klassische Einschlafhilfen wie White-Noise-Maschinen oder Lichttherapiegeräte ersetzen.

Auffällig ist das pyramidenförmige Design, das laut Serapis eine beruhigende Raumwirkung erzeugen soll. Das Gerät misst 20 × 20 × 20,5 Zentimeter und wiegt 3,1 Kilogramm.

Ein System, das alles können will

Die Schlafpyramide kombiniert akustische, visuelle und rhythmische Stimuli. Serapis setzt dabei auf White Noise, Naturklänge, Atem-Licht-Impulse und sogenannte «Somnofractal»-Visuals. Laut Hersteller sollen diese Muster (Visuals) eine beruhigende Wirkung entfalten. Unabhängige wissenschaftliche Belege für diese Art der Visualisierung existieren kaum, weshalb ihre tatsächliche Wirksamkeit schwer einzuschätzen ist.

Ergänzt wird das Ganze durch eine konstante 7,83-Hertz-Schumann-Resonanz. Sie entspricht der Grundfrequenz der elektromagnetischen Schwingungen der Erdatmosphäre. Serapis interpretiert diese als entspannungsfördernd und verknüpft sie mit einem gleichmäßigen Alpha-Wellenzustand des Gehirns.

Die wissenschaftliche Evidenz dafür ist allerdings umstritten. Zwar existieren kleinere Studien zu sehr niedrigen elektromagnetischen Frequenzen und möglichen Einflüssen auf den Schlaf, doch eine klare, belastbare Datenlage fehlt bislang. Unabhängige Forschende stufen die Wirkung daher als theoretisch plausibel, aber nicht hinreichend belegt ein.

Das Gerät erzeugt Licht- und Klangmuster, die laut Hersteller den Schlaf fördern sollen.

Serapis positioniert das System als Unterstützung für Menschen, die abends schwer abschalten oder nachts häufig aufwachen. Dafür bietet das System unterschiedliche Modi, die sich an verschiedenen Schlafmustern orientieren. Welche Einstellung am besten passt, ermittelt ein kostenloser Schlaftyp-Test auf der Herstellerseite. Die Steuerung des Geräts erfolgt über wenige Tasten: ohne App und ohne verschachtelte Menüs. Neben den Modi kannst du zudem einen Timer einstellen und Lichtfarben anpassen.

Wie die Technik im Detail arbeitet

Zentraler Bestandteil ist die Tonlage im Alpha-Wellen-Bereich, die sich eng an natürlichen Hirnrhythmen orientieren soll. Gleichzeitig erzeugt das Gerät Umgebungsrauschen, das störende Geräusche ausblendet. Die Lichteinheit pulsiert im Rhythmus einer ruhigen Atmung und dient damit als visuelle Einschlafhilfe. Die Kombination dieser Elemente soll eine Art multisensorische Deeskalation ermöglichen: weniger äußere Reize, gleichmäßige Muster, klare Signale an das Nervensystem.

Ob das in der Praxis für alle funktioniert?

(Noch) kein Medizinprodukt und noch nicht auf dem Markt

Das Sleep Aid System versteht sich nicht als therapeutisches Gerät. Wer unter schweren Schlafstörungen leidet oder medizinische Ursachen vermutet, muss weiterhin ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Serapis positioniert sein Produkt klar im Wellness-Segment: gedacht für leichten Schlaf, unruhige Nächte oder eine laute Wohnumgebung.

Der Marktstart ist frühestens 2026 geplant. Aktuell läuft die Vorbestellphase über eine Crowdfunding-Kampagne. Der Einstiegspreis liegt bei rund 120 US-Dollar; später soll das Gerät etwa doppelt so viel kosten. Wie bei jedem Crowdfunding-Projekt bleibt ein gewisses Risiko bestehen: technische Änderungen, Verzögerungen oder ausbleibende Lieferungen sind nicht ausgeschlossen.

Titelbild: Serapis

