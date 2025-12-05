News & Trends 2 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (30.11. bis 5.12.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Zlin City: Arch Moderna», «The God Slayer», «Replaced».

Diese Woche wurden einige spannende Games neu angekündigt. Etwa «The God Slayer» oder Zlin City: Arch Moderna». Ebenso gibt es Einblicke in das Bond-Game «007 First Light» und ein Update zu «Diablo IV».

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche angekündigt:

«Sol Shogunate» Was ist cooler als ein Samurai im feudalen Japan? Ein Samurai im Weltall. Haben sich zumindest die Entwickler von Studio Chaos Manufacturing gedacht. Als Samurai bereist du das Sonnensystem und kämpfst gegen die Truppen eines mächtigen Feindes. Das Sci-Fi Action-Rollenspiel setzt auf Kämpfe mit akrobatischen Manövern.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, PC

«Zlin City: Arch Moderna» «Zlín City: Arch Moderna» ist ein historisch inspiriertes Städtebauspiel, das echte Miniaturen, Photogrammetrie und Unreal Engine 5 vereint. Du baust kleine Diorama-Städte, die in der Zeit von 1930 bis 1940 angesiedelt sind. Dabei erledigst du Quests und Anfragen der Bürger. Sieht cool aus.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Serpent's Gaze» «Serpent’s Gaze» ist ein Third-Person-Koop-Action-Titel für einen bis vier Spieler. Du kämpfst gegen diverse Gegner und enthüllst derweil die Geheimnisse einer uralten Wüste.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Scrap Daddies» Der Entwickler Other Ocean Interactive beschreibt «Scrap Daddies» als « Slapstick-Koop-Looter im Extraktionsstil für 1–6 Spieler.» Die Spielwelt ist unter den Wellen versunken und die Überlebenden wohnen auf verstreuten Plattformen. Du tauchst als Schrottsammler in Tiefseebasen, um Energiezellen zu bergen und Schrott zu sammeln, mit dem du deine Ausrüstung aufrüsten kannst.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Tetra Rise» «Tetra Rise» ist irgendwie «Tetris», aber dann auch nicht. Im Kern ist das Spiel ein Action-Plattformer mit Roguelite-Elementen. Du kämpst gegen Gegnerhorden und verbesserst deine Ausrüstung, um an die Oberfläche zu kommen. Dazu schichtest du gleichzeitig Klötze übereinander. Sieht spannend, aber auch verwirrend aus.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Dark Craft» Dark Craft ist ein Open-World-RPG, das verspricht, das «erste MMORPG im Souls-Stil» zu sein. Das Spiel, das kostenlos spielbar sein soll, mischt zudem kantige «Minecraft»-Optik mit in den Mix.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Plague Doctor: Life in Pestilence» Schnabelmaske aufsetzen und tief durchatmen, aber besser durch Kräuterfilter. In diesem Simulator schlüpfst du in die Rolle eines mittelalterlichen Pestdoktors. Deine Aufgaben sind nichts für schwache Mägen: Du untersuchst Dorfbewohner, stellst Medizin her, führst Autopsien durch und kämpfst gegen die Ausbreitung des Schwarzen Todes.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«The God Slayer» «The God Slayer» mischt Steampunk mit orientalischer Ästhetik. Im Open-World-Action-RPG schlüpfst du in die Rolle eines Elemancers, dessen Familie von den Celestials brutal ermordet wurde. Sieht ziemlich cool aus und erinnert mich an «Avatar – Der Herr der Elemente».

Datum: unbekannt

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt. Nun haben die Publisher neue Trailer publiziert, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«007 First Light» In der Serie «Beyond the Light» darfst du hinter die Kulissen von «007 First Light» werfen. In dieser ersten Folge geht es ums Gameplay. Gameplay Director Andreas Krogh und Senior Level Designer Thomas Pulluelo geben Einblicke in ihre Gedankenprozesse, die die spielbare James Bond Origin-Story geformt haben.

Datum: 27.3.2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«High on Life 2» Zum FPS-Action-Adventure «High on Life 2» gibt es gleich zwei neue Trailer. Im ersten siehst du zehn Minuten Gameplay. Der zweite teast das Spiel in einer Werbung für Pharmazeutika an.

Datum: 13. 2.2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, PC

«Hela» Im Adventure «Hela» erkundest du die Welt im Körper einer Maus. Zur Feier von 500 000 Wishlist-Einträgen zeigen die Entwickler von Knights Peak und Windup Games neues Bewegtbildmaterial.

Datum: 2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Styx: Blades of Greed» «Styx: Blades of Greed» erscheint nicht mehr 2025. In einem neuen Trailer geben die Entwickler den genauen Releasetermin bekannt. Im Spiel schlüpfst du in die Rolle des gierigen Goblins Styx, der es auf Quarz abgesehen hat.

Datum: 19.2.2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, PC

«Replaced» Der Action-Plattformer im 2.5D-Stil spielt in einem alternativen Amerika der 1980er Jahre. Eine nukleare Katastrophe hat das Land verwüstet. Du spielst R.E.A.C.H., eine KI, die im Körper eines Menschen gefangen ist. Die retro-futuristische Welt sieht echt geil aus und ich bin absolut hyped für den Titel.

Datum: 12.3.2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, PC

«MIO: Memories in Orbit» In MIO: Memories in Orbit übernimmst du die Rolle von MIO, einem flinken Roboter mit besonderen Fähigkeiten. Du wachst auf und hast keine Ahnung, wo du bist und was du hier tust. Fortan kämpfst du gegen Gegner und erkundest im gewohnten Metroidvania-Stil immer neue Areale. Das Spiel hat nun ein Release-Datum.

Datum: 20.01.2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Slay the Spire 2» In der «The PC Gaming Show» geben die Entwickler einen Einblick in das bald erscheinende Sequel des Roguelike Deckbuilders. Teil zwei bietet neue und wiederkehrende Charaktere und ein brandneues Arsenal an Karten, Relikten und Tränken.

Datum: März 2026

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits erschienen Games

Diese Games wurden bereits veröffentlicht. Die Entwickler liefern aber Infos oder Erweiterungen nach.

«Elden Ring Nightreign» Mit dem DLC «The Forsaken Hollows» wird «Elden Ring Nightreign» um neue Bosse und Orte erweitert.

«Ball X Pit» Über eine Million Mal hat sich «Ball X Pit» seit Release verkauft. Zur Feier kündigen die Entwickler drei neue gratis Updates an. Es gibt unter anderem neue Charaktere und Bälle.

«Diablo IV» Am 12. Dezember startet die Saison der göttlichen Intervention von «Diablo IV». Blizzard krempelt mit Season 11 einige Kernsysteme um. Dazu gehören der Regionsfortschritt, die defensiven Werte und die Monster-KI. Insgesamt soll das ARPG künftig herausfordernder und taktischer werden.

«Two Point Museum: Zooseum» Der zweite DLC von «Two Point Museum» ist da. Und es wird tierisch. Du kannst unter anderem exotische Wildtiere aufziehen, versorgen und anschliessend wieder in der freien Natur aussetzen.

