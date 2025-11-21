News & Trends 1 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (14.11. bis 21.11.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Effulgence RPG», «Mafia: The Old Country», «Fatekeeper».

Diese Woche war es verhältnismässig ruhig im Gaming-Universum. Grosse Ankündigungen und Trailer blieben aus. Auch gut, dann haben die kleineren Produktionen mehr Raum.

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche angekündigt:

«Tales of Berseria Remastered» Noch nicht einmal zehn Jahre alt wird «Tales of Berseria» sein, wenn die Remastered-Version erscheint. Es erstaunt also nicht, wenn sie viele Fans unter dem Trailer fragen, warum dieser Teil der «Tales»-Serie eine Neuauflage erhält. Ältere Titel wie «Tales of Abyss» wären naheliegender gewesen.

Wie dem auch sei: «Tales of Berseria» ist eine Rachegeschichte. Das Leben der einst freundlichen Velvet wird durch die grausame Opferung ihres Bruders zerstört. Sie schliesst sich einer Piratencrew an, um ihren Rachedurst zu stillen und die Welt zu durchqueren.

Datum: 27. 2.2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, Switch, PC

«Secret Lab Cleaner» «PowerWash Simulator» war gestern. In «Secret Lab Cleaner» spielst du einen Hausmeister in einer geheimen unterirdischen Anlage. Die wird von ANNA, einer KI mit kindlicher Stimme, geführt. Neben den üblichen Putzarbeiten musst du auch ums Überleben kämpfen.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Vampire Crawlers» Mit «Vampire Crawlers» kündigt Poncle, das Studio hinter «Vampire Survivors», ein völlig neues Spin-off an. Das Spiel kombiniert Dungeon Crawler, Roguelike und Deckbuilder-Elemente aus der Ego-Perspektive. Sieht cool aus.

Datum: 2026

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC, Android / iOS

«Zoopunk» Zoopunk führt dich in die Welt des Metroidvania «F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch», allerdings setzt die Handlung rund zehn Jahre früher an. In der Stadt Torch City tobt ein unerbittlicher Kampf zwischen Tieren und Maschinen, der durch die Entdeckung einer als «Spark» bezeichneten Energiequelle entbrannt ist. Du schlüpfst in die Rolle des anthropomorphen Hasen Rayton, um eine Rebellion gegen die Roboter-Armee auf dem tierischen Schlachtfeld anzuführen. Sieht aus wie ein Mischung aus «Star Wars» und «Zoomania».

Datum: unbekannt

Erscheint für: Playstation 5, Xbox Series, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt. Nun haben die Publisher neue Trailer publiziert, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Cozy Marbles» Wie der Titel schon sagt, steht die Entschleunigung bei «Cozy Marbles» im Vordergrund. Du baust an einem sonnigen Nachmittag Murmelbahnen. Dabei stehen dir zahlreiche Teile zur Auswahl und du konstruierst die Bahn deiner Träume. Dazu trällert ein Lo-Fi-Soundtrack. Im Trailer wird der Spieletest angekündigt.

Datum:2026

Erscheint für: PC

«Greedfall 2» «Greedfall 2» befindet sich bereits seit September 2024 im Early Access und wird dort weiterhin verfeinert. Im neuen Trailer kündigen die Entwickler ein weiteres grosses Update an. Dieses beinhaltet unter anderem die neue Stadt Peren und einen neuen Charakter.

Datum: im Early Access seit 24. September 2024 (PC)

Erscheint für: PlayStation 5, Xbox Series, PC

«Sheepherds!» Wuff, wuff! In «Sheepherds!» treibst du mit bis zu vier Freunden gemeinsam Schafe. Das Spiel bezeichnet sich selbst als cozy. Wenn ich mir den Trailer so anschaue, scheint es aber zwischendurch eher hektisch, die Viecher in ihre Box zu treiben.

Datum: 10.11.2025

Erscheint für: PC

«Effulgence RPG» Ein «Sci-Fi-Party-RPG in einem einzigartigen ASCII-3D-Stil». So beschreibt Solo-Entwickler Andrei Fomin «Effulgence RPG». Für mich sieht das Ganze verdammt trippy aus – will ich spielen!

Datum: 2. 12.2025

Erscheint für: PC

«Norse: Oath of Blood» Der taktische, rundenbasierte Titel «Norse: Oath of Blood» hat einen Releastermin. Im ersten Entwicklertagebuch-Video von Arctic Hazard sprechen die wichtigsten Mitglieder des Entwicklerteams, die Schauspieler und der Autor Giles Kristian über ihre Rolle bei der Umsetzung eines spielbaren historischen Epos aus der Wikingerzeit.

Datum: 3. 2.2026

Erscheint für: PlayStation 5, Xbox Series, PC

«The Vernyhorn» Die Entwickler von Interstudio zeigen Gameplay ihres kommenden Open-World-RPG «The Vernyhorn». Neben der Story soll das Spiel auch durch das realistische Kampfsystem glänzen. Dazu spannt das Team mit dem aktuellen Schwertkampf-Weltmeister Antoni Olbrychski zusammen.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Fatekeeper» Der neue Trailer zeigt acht Minuten Gameplay des kommenden Hack-and-Slash First-Person RPG «Fatekeeper». Mir gefällt vor allem die sprechende Ratte, die die Hauptperson bei sich trägt, die hat Charme.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Resident Evil Survival Unit» Jaja, ich weiss: Ein Smartphone-Spiel hat hier eigentlich nichts zu suchen. Aber es ist «Resident Evil». Wenn du als Fan auf Teil 9 der Hauptreihe wartest, kannst du dir die Zeit bis zu dessen Launch auch mit einem Handy-Game verkürzen, denn das Spiel ist jetzt verfügbar.

Datum: 18.11.2025

Erscheint für: Android

«007 First Light» Da freut man sich über Neuigkeiten zum kommenden Bond Game und was wird am Xbox Partner Preview gezeigt? Ein Auto. Na toll. Gameplay wär mir lieber gewesen, aber die Schnittmenge von Bond- und Auto-Fans scheint mir relativ gross, weshalb ich dir den Trailer nicht vorenthalten will.

Datum: 27.3.2026

Erscheint für: PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PC

The Expanse: Osiris Reborn Das kommende Spiel zu meiner Lieblings-Sci-Fi-Franchise erhält einen neuen Trailer. Der ehemalige NASA-Astronaut und ISS-Kommandant Leroy Chiao sowie die Game Design Producerin Yuliya Chernenko geben Einblicke in die Produktion. Wie auch die Bücher und Serie legen das Spiel grossen Wert auf wissenschaftliche Korrektheit bei der Darstellung des Lebens zwischen den Sternen.

Trailer-Updates zu bereits erschienen Games

Diese Games wurden bereits veröffentlicht. Die Entwickler liefern aber Infos oder Erweiterungen nach.

«Mafia: The Old Country» Für das «Mafia»-Spiel im historischen Setting gibt es ein Update. Neu kannst du etwa an Auto- oder Pferderennen teilnehmen. Neue Waffen und Fahrzeuge sind ebenso an Bord wie ein Fotomodus.

«Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory» Für alle Meuchelmörder-Fans gibt es eine kostenlose Storyerweiterung des neuesten Ablegers der «Assassin's Creed»-Serie.

«Halo Infinite» «Halo Infinite» ist weniger unendlich als der Name vermuten lässt. Das Spiel wurde einst als grosser Hoffnungsträger für die «Halo»-Serie gestartet und verabschiedet sich nun mit dem letzten Update. Die Entwickler von Halo Studios richten ihren Fokus nun auf neue Projekte, während die Zukunft der Franchise auf mehreren Plattformen gesichert wird.

«Ghost of Yotei» «Ghost of Yotei» erhält einen New-Game+-Modus. Du kannst alles, was du dir beim Durchzocken erspielt hast, behalten und das Abenteuer nochmal beginnen.

[video:271509]]

«Call of Duty: Black Ops 7» Die bekannte Map Nuketown ist jetzt auch beim neuesten Ableger der Serie spielbar.

«Hitman World of Assassination» Rap-Ikone Eminem das «Hitman-Universum» sowohl als sich selbst als auch als sein Alter Ego Slim Shady. In seinem neuesten Album «The Death of Slim Shady» versucht der Rapper, sein anderes Ich zu begraben. Im Spiel rekrutiert Eminem den legendären Attentäter Agent 47, um seine Vergangenheit endgültig hinter sich zu lassen. WTF?

