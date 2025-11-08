News & Trends 7 1

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (31.10. bis 07.11.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «The Crew Motorfest», «Fortnite», «Landwirtschafts-Simulator 25».

Diese Woche gibt es in der Trailer-Übersicht vor allem Updates zu bereits angekündigten Spielen. Immerhin betreffen die Updates populäre Games wie «Frostpunk 2», «Call of Duty: Black Ops 7 » und GOTY-Anwärter «Leaf Blower Co.»

Neuankündigungen

Da es keine grossen Neuankündigungen gab diese Woche, gehört das Spotlight für einmal den kleineren Spielen. Diese Games wurden in der vergangenen Woche angekündigt:

«Ghoul’s Saloon» Du wolltest schon immer wissen, wie es ist, eine Bar für Ghouls zu betreiben ? Dann liefert dir «Ghoul’s Saloon» die Antwort. Tagsüber bist du Barchef in der Apokalypse im Wilden Westen. In der Nacht geht’s dann ums Überleben. Verschiedene Fraktionen streifen durchs Ödland und wollen dir und deinem Saloon ans Leder. Mit Fallen, Verteidigungsanlagen und sonstigen Waffen setzt du dich zur Wehr. Das Spiel zockst du Solo oder im Koop.

Datum:2026

Erscheint für: PC

«Warhammer Survivors» «Warhammer Survivors» überträgt das Erfolgsrezept des Roguelite-Hits «Vampire Survivors» in die finsteren Welten von «Warhammer 40.000» und «Warhammer – Age of Sigmar». Es wartet schnelles, chaotisches Gameplay auf dich. Du trittst gegen immer grössere und stärkere Monsterwellen an. Bei der Charakterauswahl stehen mehrere Figuren aus beiden Universen zur Auswahl. Auch die Schauplätze stammen aus den beiden Games: das 41. Jahrtausend und die mystischen Reiche von Sigmar.

Datum:2026

Erscheint für: PC

«Odds Chronicles» «Odds Chronicles» ist ein taktisches Roguelite-RPG, bei dem jeder Zug mit Würfeln bestimmt wird. Die Kämpfe finden auf kleinen, dioramaartigen Karten statt, auf denen Sichtlinie, Höhe und Positionierung eine Rolle spielen. Die Kernressourcenwirtschaft basiert aber auf Würfeln, die Stärke, Geschicklichkeit und Magie generieren.

Datum:unbekannt

Erscheint für: PC

«Drownlight» «Drownlight» ist ein Städtebau-Überlebenssimulator, der in einer überfluteten Welt spielt. Du baust und erweiterst deine Stadt rund um einen Leuchtturm, verwaltest Ressourcen und triffst moralische Entscheidungen, die das Schicksal der Überlebenden bestimmen. Das Spiel wird über eine Kickstarter-Kampagne finanziert, die demnächst startet.

Datum:unbekannt

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt. Nun wurden neue Trailer publiziert, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Bonaparte: A Mechanized Revolution» Das bereits im Early Access erhältliche Spiel bekommt einen Release Trailer. Als Céline oder César Bonaparte stellst du dich deinen Gegnern in taktischen Schlachten, in denen sowohl Soldaten aus der damaligen Zeit als auch mächtige Mechs einer alternativen Geschichte zum Einsatz kommen. Du musst zudem politische Entscheidungen treffen.

Datum:9. November 2025

Erscheint für: PC

«Frostpunk 2: Fractured Utopias» Die erste DLC-Erweiterung für das Spiel von 11 Bit Studios steht vor der Tür. In «Fractured Utopias» geht es um das zentrale Konzept des sogenannten Utopia-Builder-Modus. Jede Fraktion soll darin ihre eigene Version einer idealen Gesellschaft formen können. Insgesamt gibt es zwölf neue Freischaltungen pro Fraktion, darunter Gesetzesoptionen, spezielle Hubs und neue Fähigkeiten. Acht zusätzliche Fraktionszentren, fraktionsspezifische Wohnviertel und über 100 neue Story-Ereignisse sollen das Spiel so langfristig abwechslungsreicher machen.

Datum:8. Dezember 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series und PC

«Call of Duty: Black Ops 7» Kurz vor Release kündigt Activision offiziell an, welche Karten und Spielmodi zum Start verfügbar sind. 18 Karten sollen am Veröffentlichungstag zur Verfügung stehen – 16 klassische 6v6- und zwei für grosse 20v20-Schlachten.

Datum:14. November 2025

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC

«Leaf Blower Co.» Bald kannst du blasen – Laubblasen selbstverständlich. Im Spiel beschäftigt dich aber nicht nur das Laub, sondern auch dein Business, welches du aufbaust. Oder wie es die Entwickler formulieren: One man’s trash is another man’s cash.

Datum:17. November 2025

Erscheint für: PC

«Darwin's Paradox!» Das Spiel um den cleveren Oktopus Darwin verzögert sich. Statt noch in diesem Jahr, geht die Reise erst nächstes Jahr los. Das Spiel soll ein Abenteuer wie ein Pixar-Animationsfilm mit einer Kombination aus Plattformer und Rätselpassagen bieten.

Datum:2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X, Switch 2 und PC

«Kingdom of Night»

Das Spiel ist im Stil eines Action-RPGs der 1980er-Jahre gehalten. Du jagst albtraumhafte Dämonen und musst die Stadt Miami, Arizona retten. Aus isometrischer Perspektive erkundest du weitläufige, miteinander verbundene Karten. Der Entwickler beschreibt das Spiel als einzigartige Mischung aus Coming-of-Age-Drama, kosmischem Horror und wahrer Liebe. Na dann.

Datum:2. Dezember 2025

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits erschienen Games

Diese Games wurden bereits veröffentlicht. Die Entwickler liefern aber Infos oder Erweiterungen nach.

«Battlefield 6» Mit einem neuen Trailer eröffnet BF Studios die erste Season des Games an. Nebenbei kündigt der Entwickler auch noch an, grosse Änderungen bei den Herausforderungen und Aufgaben vorgenommen zu haben: «Herausforderungen und Aufgaben sind auf definierte Spielzeitvorgaben abgestimmt, und diese Änderungen bringen ihre Anforderungen mit diesen Zielen in Einklang, damit sie innerhalb einer angemessenen Spieldauer leichter zu erreichen sind. Die Aufgaben werden weiterhin von Zielen reichen, die ihr durch regelmässiges Spielen erreichen könnt, bis hin zu einigen, die echte Meisterschaft belohnen. Insbesondere solche, die mit kosmetischen Gegenständen verbunden sind. Einige der ursprünglichen Kriterien spiegelten diese Absicht nicht vollständig wider, daher haben wir sie aktualisiert, um ihren Schwierigkeitsgrad und ihren Zweck deutlicher zu machen.»

«Dispatch» Das skurrile, episodische Story-Adventure aus Kalifornien gibt einen Ausblick auf die kommenden Episoden. Das Spiel dreht sich um den ehemaligen Superhelden Mecha Man, der jetzt im Superhelden-Dispatch-Center von Los Angeles eine Gruppe geläuterter Ex-Schurken managt. Das Spiel hat sich gemäss dem Entwickler-Studio innert zehn Tagen über eine Million Mal verkauft.

«Zenless Zone Zero» Was zum Teufel habe ich mir hier gerade angeschaut? Man kann vom Gacha-Geschäftsmodell von Spielen wie «Zenless Zone Zero» halten, was man will. Aber die Entwickler smiHoYo chaffen es in den Trailern immer wieder, mit verdammt schrägem Zeug zu glänzen. Aber schau dir das Ding selbst an.

«The Crew Motorfest» Ich geb’s zu: Ich habe null Ahnung von «The Crew». Aber das Spiel geht in Season 8 mit frischen Autos, Tuning-Optionen und mehr Spielkomfort – was auch immer letzteres heisst.

«Landwirtschafts-Simulator 25» Der Landwirtschafts-Simulator wird um eine weitere Form ergänzt: Aquakultur. Du züchtest etwa Lachs und Forellen. Dafür stehen dir Aquafarmen, Fischzuchtanlagen, eine Fischfutterfabrik und weitere neue Gebäude zur Verfügung. Brauchst du eine virtuelle Pause, unternimmst du eine Fahrt auf dem Wasser oder fischst vom Ufer aus.

«Fortnite» «Fortnite» ist um ein Crossover reicher. Dieses Mal ist die bekannteste gelbe Familie an Bord: Die Simpsons. Die Season läuft schon seit ein paar Tagen und laut Epic feierte das Spiel damit die grösste Zahl an neuen und zurückkehrenden Spielern seit der letzten Weihnachtssaison – rund 2,6 Millionen User sollen es an den beiden Starttagen gewesen sein.

One Piece: Pirate Warriors 4 Fast sechs Jahre nach der Veröffentlichung gibt es den siebten DLC für das Anime-Piratenabenteuer. Das Paket enthält Rob Lucci, S-Snake sowie Jewelry Bonney. Zudem wird das Spiel für die aktuelle Konsolengeneration aufgemöbelt.

Features

Keine Spiele im eigentlichen Sinn, aber hier sprechen die Entwickler und andere beteiligte Personen für einen Blick hinter die Kulissen.

Naughty Dog 40th Anniversary Retrospective Naughty Dog feiert Geburtstag. Zum 40. hat der Entwickler ein Retrospektive-Video veröffentlicht. In diesem wird zurückgeblickt und vorausgeschaut.

«Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties» Im neuen Trailer stellt Sega den japanischen Cast des Spiels vor. Mit dabei ist nach wie vor Schauspieler Teruyuki Kagawa, der den Bösewicht spricht. Kagawa geriet 2019 in die Schlagzeilen, weil er eine Frau gegen ihren Willen unsittlich berührt hat. Er selbst hat das bestätigt. Einige Fans setzten sich deshalb für seine Absetzung als Sprecher ein – vergeblich, wie der Trailer jetzt zeigt.

