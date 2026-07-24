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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (18. Juli bis 25. Juli) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Hack 95», «Cognition Method», «Marvel’s Wolverine», «Dinolords».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Cognition Method»

Ein Sci-Fi-Puzzlespiel, das von Stanley Kubricks Klassiker «2001: A Space Odyssey» inspiriert ist. Der Trailer erinnert mich mit der surrealen Architektur auch an Remedys «Control». Eine spannende Mischung.

Datum: 1. September

Erscheint für: PC

«Dear Passengers»

Mittlerweile gibt es einen eigenen, abwertenden Begriff für das Subgenre von Indie-Games, dem auch «Dear Passengers» angehört: «Friendslop». Chaotisches Koop-Gameplay mit Physik-Mechaniken? Check. Simple Grafik? Check. Proximity-Chat? Check.

Was den Trailer zu «Dear Passengers» besonders macht: Er provoziert mit Lookalikes von Trump (der prompt aus dem Flugzeug geschmissen wird) und Usernamen wie «Epst. Jr.» und «PDaddy». Der virale Marketingplan geht auf. Das Resultat: über eine Million Wishlist-Einträge auf Steam.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Netflix Minigolf»

Dieses Mobile-Game steuerst du mit dem Smartphone – die Action spielt sich aber auf dem TV-Bildschirm ab. Der Trailer ist schrecklich, das Konzept könnte aber Spass machen. Verschiedene Minigolf-Kurse, angelehnt an bekannte Netflix-Serien wie «Squid Game» oder «Stranger Things»? Wieso nicht...

Datum: 28. Juli

Erscheint für: Mobile

«Poinpy»

Apropos Netflix. «Poinpy» war ein Game, das 2022 exklusiv via Netflix-Abo zugänglich war. 2025 wurde der Titel aus dem Netflix-Katalog entfernt und konnte somit nicht mehr gespielt werden. Jetzt meldet sich der Plattformer von «Downwell»-Schöpfer Ojiro Fumoto als Standalone-Release zurück. Und das noch kostenlos. Coole Sache.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Mobile

«SOKO 1977: Anti-Terror Task Force»

Das deutsche Studio Paintbucket Games meldet sich mit einem neuen Adventure-Game mit Roguelike-Elementen zurück. Als Leiter einer Sondereinheit identifizierst du terroristische Zellen und spürst deren Mitglieder auf, während der öffentliche Druck durch Medien und der Politik steigt. Das Studio hat vergangenes Jahr bereits ein hervorragendes Game zu einer dunklen Stunde der deutschen Geschichte veröffentlicht – Kollege Kim hat es getestet:

Kritik «The Darkest Files» ist schon jetzt eines der eindrucksvollsten narrativen Spiele des Jahres Kim Muntinga 27 Likes 27 6 Kommentare 6

Datum: Anfang 2027

Erscheint für: PC

«NHL 27»

Und jährlich grüsst das «NHL»-Murmeltier.

Datum: 11. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S

«DCKO»

Während sich Marvel-Fans auf den bevorstehenden Hochglanz-Fighter «Marvel Tōkon: Fighting Souls» (siehe weiter unten) freuen können, bekommen DC-Fans ein Billo-Prügelspiel für Mobile serviert. Oder, wie es in den Youtube-Kommentaren steht: «We have ‹Injustice 3› at home.»

Datum: ???

Erscheint für: Mobile

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Marvel’s Wolverine»

Der PS5-Blockbuster gibt sich in einem neuen Cinematic-Trailer die Ehre.

Zudem gibt's noch einen schicken Story-Trailer. Sieht toll aus, aber ich muss nicht noch mehr vom Spiel sehen. Insomniac hat's einfach drauf.

Datum: 15. September

Erscheint für: PS5

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

Noch mehr Marvel gibt's in diesem Prügelspiel. Der neue Trailer kündigt die Open Beta vom 24. bis 26. Juli an. Perfekt, um reinzuschnuppern, bevor das Game am 6. August erscheint.

Datum: 6. August

Erscheint für: PS5, PC

«AetherCycle»

Wenn Bethesda sich so viel Zeit mit dem neuen «Elder Scrolls» lässt, müssen halt Indie-Entwickler in die Bresche springen. «AetherCycle» ist ein Scrolls-like Action-RPG aus der Egoperspektive. Die Spielwelt, das Gameplay und die Charaktere erinnern allesamt an Bethesdas Klassiker. Könnte was werden. Schon bald kannst du dich im Early Access vom Potenzial dieses ambitionierten Projekts überzeugen.

Datum: November 2026 (Early Access)

Erscheint für: PC

«Hack 95»

Du spielst einen Hacker in den Neunzigerjahren. In einer an Windows 95 angelehnten Umgebung kämpfst du gegen ein bösartiges Tech-Startup und dubiose Regierungsbehörden. Sieht herrlich oldschool aus. Besonders gefallen mir der dämliche 3D-Desktop-Hund und die «Hot Girls In Your Area»-Viren-Popups.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Dinolords»

Dinosaurier im Mittelalter. Mehr musst du zu «Dinolords» nicht wissen. Ich will dieses Spiel. Jetzt. Ich meine, schau dir mal den Trailer an. Da reitet jemand auf einem fucking T-Rex und nimmt mit dem Monster eine Burg ein. UND DER DINO HAT EINE RÜSTUNG!

Ich habe das Spiel bereits vor zwei Jahren an der Gamescom gesehen und war damals schon begeistert:

Meinung Pssst! Das sind unsere Geheimtipps der Gamescom 2024 Domagoj Belancic 39 Likes 39 5 Kommentare 5

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Please, Watch the Artwork»

Ein Puzzlespiel, in dem du Kunstwerke beobachtest. Richtig schlau werde ich aus dem Trailer nicht. Die beunruhigende Atmosphäre gefällt aber.

Datum: ???

Erscheint für: Switch, PC, Mobile

«Deadboot»

Erinnerst du dich noch an «Anger Foot»? Phil hat den schrägen Shooter vor einigen Jahren getestet und war begeistert. Dem Trailer nach zu urteilen, würde ihm «Deadboot» auch gefallen. Techno-Soundtrack, Feinde mit Füssen wegkicken, brutales Ballern. Schön.

Kritik «Anger Foot» im Test: Verteile Arschtritte zu Hardcore Techno Philipp Rüegg 13 Likes 13 0 Kommentare 0

Datum: 3. August

Erscheint für: PC

«Kick»

Apropos Sachen mit Füssen kicken (was für eine Überleitung). In «Kick» machst du dich auf den Weg zur Schule, bewaffnet mit einem Fussball, den du nebenbei durch zunehmend komplexe Hinderniskurse kickst. Tolle Idee, chillige Musik, wunderbarer Trailer.

Datum: November 2026

Erscheint für: PC

«Glasshouse»

Sieht aus wie eine Mischung aus «Disco Elysium» und «Clair Obscur: Expedition 33».

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Cosmo Tales»

Seit «Star Fox» bin ich im Weltraum-Shooter-Fieber. «Cosmo Tales» sieht mit seinen bunten Spielumgebungen und dem funky Soundtrack ganz nett aus – werde ich mal im Auge behalten.

Datum: September 2026 (Early Access)

Erscheint für: PC

«Planet Zoo 2»

Der neue Trailer zum Parksimulator zeigt, welche Aquarien du in deinem Zoo bauen kannst. Besonders süss, wie die kleine Meeresschildkröte Salat frisst und mit ihren Spielzeugen spielt (Minute 1:01) .

Datum: 13, Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Blackwood»

«Wir haben ‹John Wick› zuhause (und er sieht wie Leon S. Kennedy aus).»

Datum: 13. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Imagine Sisyphus Happy»

Was habe ich da gerade gesehen? Sisyphus ist ein Streamer und ich helfe ihm bei seinen Aufgaben, indem ich Sachen auf dem Keyboard tippe? Hä, was, wieso und warum? Keine Ahnung, aber ich find's geil.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Pro Jank Footy»

Apropos «keine Ahnung, was ich hier grad gesehen habe».

Datum: 12. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«DayZ: Badlands»

Eine ausführliche Erweiterung für «DayZ». In dieser kannst du Zombies in einer Wüstenlandschaft killen.

Datum: Oktober 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Marathon»

Bungies Extraction-Shooter wagt einen Ausflug in PvE-Gefilde. «Vault Breaker» ist gemäss Studio ein «experimenteller PvE-Modus», der lediglich für zwei Wochen verfügbar sein wird. Es ist jedoch anzunehmen, dass vergleichbare PvE-Modi in späteren Seasons kommen werden – schliesslich haben sich viele Spielerinnen und Spieler einen Solo-Modus, beziehungsweise einen Modus ohne PvP gewünscht.

Datum: bis 4. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Hack 95», «Cognition Method», «Marvel’s Wolverine», «Dinolords».

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