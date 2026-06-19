News & Trends 2 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (13. bis 20. Juni) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Wicked Delights», «Dave the Diver: Into the Jungle DLC», «Clive Barker's Hellraiser: Revival».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Stationbreak»

Ein Sci-Fi-Aufbauspiel, bei dem du ständig von einem ausserirdischen Schwarm gejagt wirst. Als Anführer einer Flotte fliehst du vor der unaufhaltsamen Alien-Bedrohung, reist durch feindliche Sternensysteme und versuchst, irgendwie zu überleben. Die Musik im Trailer ist chillig. Das Gameplay nicht.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Wicked Delights»

Ein augenscheinlich süsses Rhythmusspiel, hinter dem düstere Horrorszenen auf dich warten. Eine interessante Mischung, die mit dem Ankündigungstrailer Lust auf mehr macht.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Aliens Took My Stuff»

Sieht auf den ersten Blick aus, wie «Destroy All Humans», spielt sich aber ganz anders. Als Alien ist es dein Ziel, möglichst kostbare Sachen aus Menschenhäusern zu stehlen – wahlweise mit bis zu drei anderen Aliens.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Grand Theft Auto 6»

ALARM! EIN NEUER «GTA 6»-TRAILER!!!

Oh... es ist nur ein Trailer, um das Cover des Spiels zu enthüllen? Fehlalarm. Aber hey – schon bald könnte uns Rockstar mit einem richtigen Gameplay-Trailer segnen. Wieso, weshalb, warum, erfährst du in diesem Beitrag:

News & Trends «GTA 6»: offizielles Cover-Artwork enthüllt und digitales Vorbestelldatum angekündigt Domagoj Belancic 105 70

Datum: 19. November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S

«Clive Barker's Hellraiser: Revival»

Das «Hellraiser»-Game bekommt mit dem neuen Trailer auch ein Releasedatum. Achtung: Das Video ist so ekelhaft, dass es stellenweise zensiert ist.

Datum: 8. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Iron Nest: Heavy Turret Simulator»

Du wolltest schon immer eine überdimensionierte Kriegsmaschine im Dieselpunk-Stil kommandieren? Dann ist heute dein Glückstag. Der Trailer erinnert an «Planetenverteidigungskanonenkommandant». Eine Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar.

Datum: Drittes Quartal 2026

Erscheint für: PC

«Guardians: Planetfall»

Sieht aus, wie «Helldivers 2» in VR. Apropos VR: Noch mehr Games für deine bevorzugte Gaming-Brille findest du im UploadVR Showcase, an dem auch «Guardians: Planetfall» vorgestellt wurde.

Datum: Early Access 2026

Erscheint für: Meta Quest, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Dave the Diver: Into the Jungle DLC»

«Dave the Diver» geht mit einem neuen DLC in den Dschungel. Entwicklerstudio Mintrocket feiert dies mit einem Live-Action-Trailer. Öh, ja... irgendwie lustig.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Jurassic World Evolution 3: Rebirth Expansion»

Auch das Aufbauspiel «Jurassic World Evolution 3» bekommt ein grosses kostenpflichtiges Update mit einer «filmreifen Kampagne», die auf dem neuesten «Rebirth»-Film basiert. Bevor ich da einsteige, müsste ich zunächst noch den Film nachholen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Assassin's Creed: Shadows – Final Update»

Das kontroverse «Assassin's Creed Shadows» erhält rund eineinhalb Jahre nach Release ein letztes Update. Im Trailer siehst du, was die kostenlosen Inhalte mit sich bringen. Damit ist das Japan-Kapitel abgehakt und Ubisoft kann sich voll und ganz dem kommenden «Black Flag»-Remake widmen.

Datum: 16. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Overwatch Season 3: Into the Tiger’s Den»

Spielt hier noch jemand «Overwatch»? Falls ja, schau dir den Trailer zu Season 3 an und schreibe in den Kommentaren, ob er was taugt. Als «Overwatch»-Aussenseiter holt mich zumindest die japanische Neon-Ästhetik ab.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Crime Boss: Rockay City - Update 21»

Ich bin verblüfft, dass sich «Crime Boss: Rockay City» so lange am Leben gehalten hat. Ich habe das Multiplayer-Baller-Game in meiner Kritik vom 4. April 2023 als «spektakuläres Desaster» bezeichnet. Trotz wunderbar trashigem Cast (unter anderem Chuck Norris, Vanilla Ice und Danny Trejo) scheiterte die Liebeserklärung an Neunziger-Actionfilme am langweiligen Gameplay.

Kritik «Crime Boss: Rockay City» im Test: Stumpfsinnige Baller-Action mit Chuck Norris, Danny Trejo und Vanilla Ice Domagoj Belancic 17 16

Trotzdem haben die Ingame Studios ihr «Meisterwerk» mit vielen Updates versorgt. Mit «Update 21» erscheint das bisher grösste davon – inklusive neuem Story-Modus, neuem Spielmodus und Mod-Support. Was die Aliens im Trailer zu suchen haben? Keine Ahnung.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Destiny 2»

Falls du es noch nicht mitbekommen hast: «Destiny 2» ist tot. Bungie schaut in einem emotionalen Trailer zurück auf die Reise, die Millionen von Fans mit dem Spiel durchgemacht haben.

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